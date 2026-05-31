Denílson Show vê titularidade de jogador do Brasileirão na Copa: 'Muito grande'

O Brasil aplicou uma goleada contra o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos. O jogo terminou em 6 a 2 para a Amarelinha, no entanto, um jogador em específico chamou a atenção de Denílson Show, ex-jogador e atualmente comentarista: Danilo, do Botafogo.

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Bom desempenho de Danilo é destacado por Denílson Show (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Denílson Show exalta grande desempenho de jogador antes da Copa

Danilo, do Botafogo, chamou a atenção do atual comentarista dos canais Globo. Denílson exaltou o bom desempenho do meio-campista e revelou uma provável ameaça à Bruno Guimarães, também meio-campista da Seleção Brasileira:

- O Bruno Guimarães, vendo esse gol do Danilo do banco, deve ter feito assim: "Hum, moiô". A chance do Danilo Santos ser titular na Copa do Mundo é muito grande. Ele aproveitou a oportunidade da convocação, principalmente naquele jogo contra a Croácia - disse Denílson.

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Como foi o jogo?

Vini Jr marcou o primeiro gol brasileiro aos dois minutos. O Panamá empatou aos 13 minutos. Murillo cobrou falta, a bola desviou em Matheus Cunha e entrou no gol defendido por Alisson. Os panamenhos controlaram mais a posse de bola após o empate. A Seleção Brasileira apresentou pouca agressividade na marcação. A equipe não pressionou o adversário no campo de ataque.

Aos 38 minutos, Vini Jr cruzou para Casemiro. O volante se antecipou à defesa e marcou. O Brasil voltou à frente no placar. A Seleção comandada pelo professor italiano atuou em ritmo de amistoso nos primeiros 45 minutos. O time ofereceu espaços ao Panamá. Os panamenhos assustaram em duas oportunidades na primeira etapa. Vini Jr foi o destaque brasileiro no primeiro tempo.

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Carlo Ancelotti fez a troca de dez jogadores na Seleção para a segunda etapa. O Brasil voltou com mais intensidade. A equipe pressionou a defesa panamenha. Aos sete minutos, Rayan aproveitou erro do goleiro adversário. O atacante dominou a bola e acertou chute colocado da lateral da área. Paquetá ampliou o placar em seguida.

Thiago marcou de pênalti. O jogador sofreu a falta após driblar o zagueiro panamenho. Danilo Santos fechou a goleada brasileira. Harvey marcou o segundo gol do Panamá. Rayan assumiu o protagonismo após o intervalo. A Seleção de Ancelotti apresentou amplo domínio da partida no segundo tempo. A postura ofensiva adotada pela Seleção deu resultado imediato.

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