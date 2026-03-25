As polêmicas camisas da Seleção: o Brasil virou 'Brasa'? Demônio estampado? Entenda

A camisa amarela da Seleção Brasileira, a mais pesada da história da Copa do Mundo, agora estampa a frase "Vai Brasa!". Termo que se repete nos meiões, um Brasa para cada perna. Este foi o principal motivo que levou a primeira aparição da nova camisa da Seleção Brasileira a ser ofuscada pela discussão: o Brasil virou Brasa?

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No lançamento do uniforme principal que será utilizado na Copa, as explicações da designer Rachel Denti, responsável pela idealização da camisa, justificando a adoção do apelido como parte do novo uniforme, viralizaram: "É o Brasil, mas também é Brasa quando está jogando, né? (...) é uma coisa que a gente escuta nos estádios, na rua".

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A declaração da artista não foi bem aceita pelo público. Afinal, para o torcedor brasileiro que não está "cronicamente online", o termo Brasa (para se referir à Seleção Brasileira) pode até mesmo soar inédito.

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Entretanto, para o público mais jovem, sempre ligado nas redes sociais e nos novos modelos de transmissão digital, o termo Brasa é, sim, familiar. O apelido carinhoso começou a ganhar força pouco antes da Copa do Mundo de 2022, quando a Seleção Brasileira já voltava ao centro das atenções. Acompanhando o movimento que surgiu de forma orgânica nas redes, boa parte dos programas esportivos voltados à Geração Z, como os que compõem a programação da CazéTV e da TNT Sports, passou a adotar o apelido.

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O apelido, que até então era carinhoso e inofensivo, virou tema de discussões acaloradas nas redes sociais. Internautas defendem que o nome não é tão popular quanto a designer sugeriu.

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"É o Brasil, mas também é Brasa quando está jogando, né? Pra gente é muito fácil de entender, você olha e você sabe o que Vai, Brasa significa. Então, a gente trouxe esse nome, esse apelido carinhoso que a gente dá (...) Tem escrito Vai, Brasa (na parte interna da gola), que é uma coisa que a gente escuta nos estádios, escuta na rua, e agora os jogadores vão poder usar no corpo, carregando com eles". Rachel Denti, designer da Nike

Apesar das discussões, tudo indica que a camisa é um sucesso de vendas. A versão mais cara da camisa (R$ 749,99) já tem cinco dos sete tamanhos disponíveis à venda no site oficial da Nike esgotados.

Internautas acusam 2ª camisa da Seleção Brasileira de estampar imagem de demônio

Adotando o lema "Joga sinistro", a Nike preparou o terreno para a fertilidade da imaginação alheia. Apesar de a marca ter explicado que a imagem sombria no centro do uniforme azul representa um "sapo-flecha venenoso alertando seus predadores", alguns internautas apontam que a imagem lembra mesmo um demônio.

No site oficial da Nike, a patrocinadora oficial da Seleção explica: "Essa camisa de cores vibrantes é tão bonita quanto ameaçadora. Como um sapo-flecha venenoso alertando seus predadores, este uniforme lembra às outras nações que enfrentar o Brasil é por sua própria conta e risco."

Nova camisa azul da Seleção Brasileira (Foto: Reproduçã/Nike)