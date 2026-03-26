Veja qual uniforme o Brasil vai usar no jogo contra a França

Brasil e França se enfrentam na tarde desta quinta-feira (26) em amistoso que abre a Data Fifa das seleções. As equipes entram em campo às 17h no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. O técnico Carlo Ancelotti está na reta final de preparação do elenco para a Copa do Mundo e faz os últimos testes diante dos franceses e, no começo da próxima semana, contra a Croácia.

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Na partida de logo mais, Brasil e França usarão seus uniformes alternativos e que causaram polêmica nas últimas semanas. As duas equipes são patrocinadas pela Nike, que elaborou designs excêntricos para a Copa do Mundo deste ano e apostou em cores e inspirações diferentes para os times.

Do lado brasileiro, a camisa número dois foi lançada nas cores azul e preto e com a logo do "Jumpman", em referência à linha Jordan, que pertence a Michael Jordan, lenda do basquete. Essa é a primeira vez que a marca, que pertence à Nike, patrocina uma seleção de futebol. Além do ineditismo do patrocinador, o design com manchas pretas dividiu opiniões do torcedores.

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Já a França vai a campo com uma camisa que tem um tom de azul esverdeado, a mesma cor da Estátua da Liberdade, maior ponto turístico dos Estados Unidos. A priori, a conexão parece aleatória, mas o monumento, na verdade, foi um presente entregue pelo governo francês aos EUA em 1886, uma forma de celebrar o centenário da independência norte-americana e amizade entre as nações. A Nike escolheu homenagear a estátua no modelo II dos franceses.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia anunciado que usaria a camisa secundária no jogo diante da França, enquanto o novo uniforme amarelo, apresentado dias depois do modelo azul, está guardado para ser usado diante da Croácia.

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