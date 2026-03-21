Futebol Feminino

Diante de mais de 74 mil torcedores, Japão vence Austrália e conquista Copa Asiática Feminina

Maika Hamano marcou o gol do título

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/03/2026
16:06
Japão é campeão da Copa da Ásia Feminina. (Divulgação/Federação Japonesa)
Japão é campeão da Copa da Ásia Feminina. (Divulgação/Federação Japonesa)
O Japão venceu a Austrália por 1 a 0 neste sábado (21), no Accor Stadium, em Sydney, diante de 74.397 torcedores. O gol do título saiu dos pés de Maika Hamano, que aproveitou oportunidade e garantiu mais uma conquista continental.

A decisão foi marcada por muita entrega das duas equipes. Jogando em casa, a Austrália tentou pressionar e contou com o apoio da torcida, mas encontrou dificuldades para furar o sistema defensivo japonês, que se manteve forte durante os 90 minutos.

Público de Austrália x Japão, pela Copa da Ásia Feminina. (Foto: Austrália/Divulgação)
Campanha de Japão e Austrália até a final

Na fase de grupos, o Japão venceu Taiwan por 2 a 0, atropelou a Índia por 11 a 0 e fechou com 4 a 0 sobre o Vietnã. No mata-mata, manteve o alto nível: 7 a 0 nas Filipinas, 4 a 1 sobre a Coreia do Sul na semifinal e, por fim, o título com vitória mínima na decisão.

A Austrália começou vencendo as Filipinas por 1 a 0, goleou o Irã por 4 a 0 e empatou com a Coreia do Sul por 3 a 3. No mata-mata, superou a Coreia do Norte por 2 a 1 e eliminou a China por 2 a 1 na semifinal, antes de parar na final.

Classificadas para a Copa

A competição também definiu vagas importantes para a Copa. Japão, Austrália, Coreia do Sul e China garantiram classificação direta. Além delas, seleções como Filipinas e Coreia do Norte mostraram competitividade e garantiram vaga para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil.

