A Fifa anunciou o novo formato das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2030 e confirmou que a confederação terá pelo menos seis vagas diretas no torneio. A definição estabelece o caminho das seleções da América do Norte, Central e Caribe em busca de classificação para o Mundial que será disputado em quatro anos.
De acordo com a entidade, o processo classificatório da Concacaf passará por modificações em relação a ciclos anteriores. A previsão é de que a confederação conte com seis vagas garantidas, além da possibilidade de uma sétima vaga ser disputada por meio da repescagem internacional, cenário que ainda está em avaliação pela Fifa.
A Concacaf também confirmou que as Eliminatórias para o Mundial de 2030 terão início em setembro de 2027. A partir desse período, as seleções nacionais da região começarão a disputa pelas vagas destinadas à confederação.
No caso do México, o planejamento para o ciclo até 2030 já prevê mudança no comando técnico. Após a participação da seleção mexicana na Copa do Mundo de 2026, Javier Aguirre deixará o cargo, e Rafael Márquez assumirá a função de treinador durante o processo classificatório para o próximo Mundial.
Competições da Concacaf
Além das Eliminatórias, a Concacaf reiterou o calendário de competições de seleções ao longo do ciclo. Estão previstas duas edições da Copa Ouro, em 2027 e 2029, além da disputa da Nations League nas temporadas 2026/2027 e 2028/2029, torneios que farão parte da preparação das equipes rumo à Copa do Mundo de 2030.
