Com emoção no fim, Porto e Sporting empatam pela Liga Portugal

Porto e Sporting empataram por 1 a 1, nesta segunda-feira (9), em partida válida pela 21ª rodada da Liga Portugal, no Estádio do Dragão, no Porto. Em jogo morno, mas com emoção no final, os Dragões abriram o placar com Seko Fofana, já na segunda metade da etapa final. Porém, no último lance, após rebote de pênalti, Luis Suárez empatou o clássico aos Leões. Reserva no duelo, Thiago Silva entrou no segundo tempo.

Com o resultado, o líder Porto chegou aos 56 pontos, contra 52 do vice-líder Sporting. Apesar do empate, portistas seguem com longa invencibilidade contra os Leões dentro do Estádio do Dragão, sendo a última derrota em 2016.

Como foi Porto x Sporting?

A partida começou com mais posse de bola do Sporting, que tentou pressionar o Porto nos minutos iniciais, mas sem levar perigo ao gol de Diogo Costa. Do outro lado, os Dragões tiveram dificuldade para sair ao ataque, mas, em uma das escapadas, Pepê, conseguiu bela finta em Maximiliano Araújo e entrou na área. Porém, o brasileiro foi desarmado pelo jogador dos Leões.

Com 33 minutos da etapa inicial, após poucas oportunidades criadas por ambos os lados, torcedores do time da casa acenderam sinalizadores, que atrapalharam a visão dos jogadores, principalmente dos goleiros Diogo Costa e Rui Silva. A bola voltou a rolar três minutos depois da paralisação.

Porto e Sporting duelam pela Liga Portugal (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

No retorno do intervalo, o Sporting seguiu superior, mas, ainda sem criar alguma oportunidade de gol concreta. O Porto seguiu sem levar perigo. Aos 18 minutos, Thiago Silva, que havia começado entre os reservas, entrou no lugar de Jakub Kiwior, que saiu do clássico lesionado.

Com 21 minutos da etapa final, após bate-rebate na área do Sporting, com três chutes bloqueados, Seko Fofana bateu firme e, mesmo com toque de Rui Silva, abriu o placar ao Porto. Os jogadores do Sporting reclamaram com a arbitragem por falta não marcada em Morten Hjulmand no início da jogada.

Porto e Sporting duelam pela Liga Portugal (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Nos minutos finais, o Sporting voltou a pressionar o Porto. No minuto final, em cruzamento de Iván Fresneda, Francisco Moura cortou o cruzamento com o braço e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Diogo Costa pegou a batida de Luis Suárez, porém, no rebote, o atacante colombiano aproveitou e empatou por 1 a 1 o duelo no último lance.

Porto e Sporting duelam pela Liga Portugal (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

