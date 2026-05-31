Copa do Mundo

Astro de rival do Brasil sofre lesão e está fora da Copa do Mundo

Seleção escocesa agora corre contra o tempo para achar um substituto

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
11:03
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Billy Gilmour caído em campo após lesão que, posteriormente, o tirou da Copa.
imagem cameraBilly Gilmour no chão durante amistoso entre Escócia x Curaçao. (Foto: Reprodução/X)
A seleção escocesa sofreu um duro golpe às vésperas da Copa do Mundo 2026. O meio-campista Billy Gilmour, titular absoluto e peça fundamental da equipe, sofreu uma lesão no joelho direito e está oficialmente fora do torneio. O incidente ocorreu neste sábado (30), durante a vitória por 4 a 1 sobre Curaçao, em amistoso.

O atleta de 24 anos desabou sozinho no gramado na reta final do primeiro tempo e precisou ser substituído imediatamente. Embora a Associação Escocesa de Futebol não tenha detalhado a natureza clínica do problema, imagens divulgadas já antecipavam o pior: o jogador foi visto de muletas e com a perna imobilizada. Pouco depois, a federação selou o corte definitivo para o Mundial.

Quem vai substituir Billy?

Sem o seu camisa 10, a Escócia agora corre contra o tempo. A entidade ainda não definiu quem será o substituto na lista de convocados para o Grupo G. A seleção britânica estreia contra o Haiti, encara o Marrocos na segunda rodada e fecha a fase de grupos contra o Brasil, no dia 24 de junho, às 19h (de Brasília). Gilmour, por sua vez, retornará ao Napoli para iniciar o processo de reabilitação.

A contusão interrompe abruptamente a trajetória de um dos principais jogadores da atual geração escocesa. Com passagens pelo futebol inglês, onde defendeu Chelsea, Brighton e Norwich, o volante participou de toda a campanha classificatória e era presença garantida no esquema tático da equipe.

Billy Gilmour recebendo atendimento em campo durante amistoso contra Curaçao.
Billy Gilmour se lesionou durante amistoso contra Curaçao e está fora da Copa. (Foto: Reprodução/X)

