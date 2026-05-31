Astro de rival do Brasil sofre lesão e está fora da Copa do Mundo
Seleção escocesa agora corre contra o tempo para achar um substituto
A seleção escocesa sofreu um duro golpe às vésperas da Copa do Mundo 2026. O meio-campista Billy Gilmour, titular absoluto e peça fundamental da equipe, sofreu uma lesão no joelho direito e está oficialmente fora do torneio. O incidente ocorreu neste sábado (30), durante a vitória por 4 a 1 sobre Curaçao, em amistoso.
O atleta de 24 anos desabou sozinho no gramado na reta final do primeiro tempo e precisou ser substituído imediatamente. Embora a Associação Escocesa de Futebol não tenha detalhado a natureza clínica do problema, imagens divulgadas já antecipavam o pior: o jogador foi visto de muletas e com a perna imobilizada. Pouco depois, a federação selou o corte definitivo para o Mundial.
Billy Gilmour spotted in knee brace and on crutches after injury blow pic.twitter.com/KYLKtR4XK7— The Scottish Sun (@ScottishSun) May 31, 2026
Quem vai substituir Billy?
Sem o seu camisa 10, a Escócia agora corre contra o tempo. A entidade ainda não definiu quem será o substituto na lista de convocados para o Grupo G. A seleção britânica estreia contra o Haiti, encara o Marrocos na segunda rodada e fecha a fase de grupos contra o Brasil, no dia 24 de junho, às 19h (de Brasília). Gilmour, por sua vez, retornará ao Napoli para iniciar o processo de reabilitação.
A contusão interrompe abruptamente a trajetória de um dos principais jogadores da atual geração escocesa. Com passagens pelo futebol inglês, onde defendeu Chelsea, Brighton e Norwich, o volante participou de toda a campanha classificatória e era presença garantida no esquema tático da equipe.
