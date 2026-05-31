Brasil x Panamá marcará estreia de novas regras da IFAB antes da Copa do Mundo; veja quais são

O amistoso entre Brasil e Panamá, neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, servirá como um importante laboratório para as novas regras do futebol aprovadas pela International Football Association Board (IFAB). As mudanças, que serão adotadas oficialmente na próxima Copa do Mundo, já entrarão em vigor na partida da Seleção Brasileira e prometem impactar diretamente a dinâmica do jogo.

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As alterações foram apresentadas ao elenco e à comissão técnica da Seleção na última sexta-feira (29), durante uma palestra realizada na Granja Comary, em Teresópolis. O encontro foi conduzido pelo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, que detalhou as novidades relacionadas ao uso do VAR, às substituições, aos atendimentos médicos e à reposição de bola em jogo.

Segundo a IFAB, o principal objetivo das mudanças é aumentar o tempo de bola rolando e reduzir interrupções provocadas por demora em cobranças, substituições e outras situações que favorecem o antijogo.

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— Estas mudanças vêm para dar mais justiça ao jogo e aumentar o tempo efetivo de bola rolando. Os árbitros não estarão em campo para contar segundos aleatoriamente, mas para garantir que as regras sejam cumpridas — explicou Rodrigo Cintra aos jogadores.

Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, detalhou as novas regras que serão implementadas a partir da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Principais mudanças que serão testadas em Brasil x Panamá

VAR em segundo cartão amarelo: o árbitro de vídeo poderá revisar expulsões originadas por um segundo cartão amarelo quando houver erro claro e manifesto da arbitragem. VAR em escanteios e tiros de meta: o sistema poderá corrigir marcações equivocadas de escanteio ou tiro de meta antes da reposição da bola. Correção de identidade: o VAR poderá intervir quando um cartão amarelo ou vermelho for aplicado ao jogador errado. Laterais com limite de tempo: os atletas terão até cinco segundos para realizar a cobrança após o início da contagem do árbitro. Caso ultrapassem o tempo, a posse será revertida para o adversário. Tiros de meta com contagem regressiva: se a equipe demorar mais de cinco segundos para cobrar o tiro de meta após a contagem do árbitro, será marcado escanteio para o time adversário. Substituições mais rápidas: após a sinalização do quarto árbitro, o jogador substituído terá dez segundos para deixar o campo pelo local mais próximo. Punição por demora na saída: se o atleta exceder os dez segundos permitidos, o substituto só poderá entrar um minuto após a próxima paralisação da partida. Atendimento médico fora de campo: após receber atendimento, o jogador de linha deverá permanecer fora do gramado por um minuto depois do reinício do jogo. Exceções à regra do atendimento: a obrigatoriedade de permanecer fora por um minuto não vale para goleiros, casos de concussão, problemas cardíacos, lesões graves na cabeça, choques fortes entre jogadores da mesma equipe ou quando a falta resultar em cartão amarelo ou vermelho para o adversário. Objetivo das mudanças: reduzir o antijogo, aumentar o tempo de bola rolando e tornar as partidas mais dinâmicas e justas.

VAR ganha novas atribuições

Uma das principais novidades envolve a ampliação dos poderes do árbitro de vídeo. A partir de agora, o VAR poderá intervir em casos de expulsões decorrentes de um segundo cartão amarelo quando houver um erro claro da arbitragem.

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Outra mudança significativa permite a correção de decisões equivocadas em escanteios e tiros de meta. Caso o árbitro assinale incorretamente uma dessas marcações, o VAR poderá orientá-lo a corrigir a decisão antes da retomada da partida.

Além disso, o sistema também poderá corrigir situações de identidade equivocada, quando um cartão amarelo ou vermelho for aplicado ao jogador errado.

Contagem regressiva para evitar demora

As novas diretrizes também estabelecem limites de tempo para reposições de bola.

Nos laterais e tiros de meta, os jogadores terão até cinco segundos para colocar a bola em jogo após o início da contagem do árbitro. Se o prazo for descumprido, haverá punição imediata: reversão do lateral para a equipe adversária ou concessão de escanteio no caso dos tiros de meta.

As substituições também passam a ter controle mais rigoroso. Após a sinalização do quarto árbitro, o atleta substituído terá dez segundos para deixar o gramado pelo ponto mais próximo. Caso ultrapasse esse limite, o jogador que entrará em campo deverá aguardar um minuto após a próxima paralisação para participar da partida.

Atendimento médico terá novas restrições

Outra alteração importante diz respeito aos atendimentos médicos. Jogadores de linha que receberem atendimento dentro de campo precisarão permanecer fora da partida por pelo menos um minuto após o reinício do jogo.

A medida busca evitar paralisações prolongadas e o uso estratégico de lesões para interromper o ritmo da partida. Há exceções para casos envolvendo goleiros, concussões, problemas cardíacos, lesões graves na cabeça e choques fortes entre companheiros de equipe.

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Onde assistir Brasil x Panamá

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão dos canais do Grupo Globo: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada) e GeTV (YouTube).