O amistoso entre Brasil e Panamá, marcado para este domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, contará com arbitragem alemã. O árbitro principal será Daniel Schlager, auxiliado por Sven Washitzki-Günther e Lasse Koslowski. O quarto árbitro escalado é Florian Badstübner.

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A equipe de vídeo contará com Christian Dingert e Katrin Rafalski, responsáveis pela operação do VAR durante o confronto.

A escalação faz parte de um programa de intercâmbio entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Alemã de Futebol, que promove a troca de experiências entre árbitros dos dois países.

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Como contrapartida, a partida entre Alemanha e Finlândia, também disputada neste domingo, na MEWA Arena, terá arbitragem brasileira. O comando do jogo ficará a cargo de Matheus Delgado Candançan, com assistência de Victor Hugo Imazu dos Santos e Alex Ang Ribeiro. O quarto árbitro será Paulo Cesar Zanovelli.

No VAR, os responsáveis serão Rodrigo D'Alonso Ferreira e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, completando a equipe que representará a arbitragem nacional no amistoso internacional.

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Segundo o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, este acordo é uma "prova do respeito e da qualidade da arbitragem brasileira, com reconhecimento mundial".

Escalação da Seleção Brasileira para o amistoso

— A escalação será: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique. No segundo tempo haverá trocas — disse Ancelotti.

Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Onde assistir Brasil x Panamá

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão dos canais do Grupo Globo: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada) e GeTV (YouTube).

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