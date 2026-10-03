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Veja gols em Argentina x Burkina Faso: Albiceleste marca 5 no primeiro tempo

Seleção comandada por Lionel Scaloni busca segunda vitória na Data Fifa

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 21:36
Atualizado há 0 minutos
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Julian Álvarez marca pela Argentina em amistoso internacional
Julián Álvarez marca pela Argentina em amistoso internacional (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

Foram precisos apenas quatro minutos de jogo para que a Argentina abrisse o placar contra a seleção de Burkina Faso. Giay, do Palmeiras, invadiu a área, conduzindo a bola em velocidade até ser derrubado por Diallo. Lautaro Martinez assumiu a cobrança, teve o pênalti defendido, mas aproveitou o rebote para abrir o placar. Veja o lance:

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1º gol

Júlian Álvarez chuta forte em direção à pequena área, e Diallo desvia contra o próprio gol. Argentina 2 x 0 Burkina aos 8 minutos de jogo. Veja o gol:

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Prestianni recebe a bola pelo lado esquerdo e finaliza direto para o fundo do gol, sem chance para o goleiro. Veja o 3º gol:

4º gol:

5º gol:

Jogadores da Argentina celebram gol contra o Burkina Faso
Jogadores da Argentina celebram gol contra o Burkina Faso (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)
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