Veja gols em Argentina x Burkina Faso: Albiceleste marca 5 no primeiro tempo
Seleção comandada por Lionel Scaloni busca segunda vitória na Data Fifa
Foram precisos apenas quatro minutos de jogo para que a Argentina abrisse o placar contra a seleção de Burkina Faso. Giay, do Palmeiras, invadiu a área, conduzindo a bola em velocidade até ser derrubado por Diallo. Lautaro Martinez assumiu a cobrança, teve o pênalti defendido, mas aproveitou o rebote para abrir o placar. Veja o lance:
➡️ Por que Messi não joga hoje pela Argentina contra Burkina Faso? Entenda ausência
1º gol
Júlian Álvarez chuta forte em direção à pequena área, e Diallo desvia contra o próprio gol. Argentina 2 x 0 Burkina aos 8 minutos de jogo. Veja o gol:
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Prestianni recebe a bola pelo lado esquerdo e finaliza direto para o fundo do gol, sem chance para o goleiro. Veja o 3º gol:
4º gol:
5º gol:
Futebol Internacional
Por que Messi não joga hoje pela Argentina contra Burkina Faso? Entenda ausênciaHá 1 hora
Argentina
Messi joga hoje (03/10)? Saiba quando o craque se despede da ArgentinaHá 3 horas
Onde Assistir
Argentina x Burkina Faso: onde assistir, horário e escalaçõesHá 4 horas
Futebol Internacional
A despedida de Messi da Argentina: o divino cão, ator e super-heróiHá 9 horas
Futebol Internacional
Com gol de Flaco López, Argentina goleia BolíviaHá 2 dias
Fora de Campo
Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não há'Há 2 dias
Mais LANCE!