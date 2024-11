A vitória por 1 x 0 contra o Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo foi o último compromisso de Lionel Messi no ano de 2024. Com a camisa da Argentina, o craque se despediu dos campos por enquanto e agora pode ligar o "modo férias". No total, serão 52 dias livres para o atleta. E como esse jejum sem partidas pode impactar o argentino?

continua após a publicidade

➡️ Argentina vence o Peru e dispara na liderança das Eliminatórias

Com o novo Mundial de Clubes da Fifa no horizonte, no meio de 2025, o jogador terá disputado poucos jogos decisivos com seu time e terá na seleção seus principais desafios. Sobre uma nova disputa de Copa do Mundo, o argentino não nega e nem confirma sua participação, mas viverá até o Mundial de 2026 períodos muito mais espaçados no calendário futebolístico.

Aos 37 anos, Messi não sustenta uma sequência de jogos como no futebol europeu, mas a irregularidade no calendário pode ser um desafio a mais para o jogador no que diz respeito à sua preparação física e de tempo de jogo.

continua após a publicidade

Messi disputou sua última partida na temporada 2024. (Foto: Reprodução/X/@AFASeleccionEN)

Neste ano, por exemlo, Messi caiu nas oitavas de final dos playoffs da MLS, a liga norte-americana de futebol. Após conquistar a melhor campanha na fase regular do campeonato, sua equipe foi eliminada logo na primeira disputa de mata-mata. E isso reduziu o calendário do atleta.

➡️ Brasil empata com o Uruguai e termina o ano em quinto lugar nas Eliminatórias

A MLS tem final prevista para o dia 7 de dezembro, quase um mês após a última partida de Messi nas oitavas. Após a eliminação, o camisa 10 disputou apenas dois jogos com a Argentina nas Eliminatórias. Contra Paraguai e Peru, o craque atuou durante todos os minutos. No último jogo ainda deixou uma assistência para o belo gol de voleio de Lautaro Martínez.

continua após a publicidade

De acordo com a previsão do calendário do Inter Miami, o retorno dos atletas está marcado para o dia 10 de janeiro. Porém, ainda não foram revelados os primeiros compromissos do clube no próximo ano. Usando como base a atual temporada, os primeiros jogos disputados foram apenas amistoso. Os jogos oficiais só começaram, de fato, no começo de março.

➡️ Fim de temporada: saiba quando a Seleção Brasileira volta a campo

➡️ Resultados do futebol de ontem (19/11/2024); veja

Comparando suas últimas temporadas disputadas na Europa, com Barcelona e PSG, com a quantidade de jogos realizados no Inter Miami, a diferença é gritante. No Barça, seu último ano foi em 2020/21, quando tinha 33 anos, e o argentino atuou em 47. No PSG, em 2022/23, foram 41 jogos. Desde que foi para a MLS, disputou apenas 14 jogos na temporada de estreia. Na atual, que terminou com a queda nas oitavas, foram 25 partidas.

Por enquanto, o craque segue sendo desequilibrante, mas é necessário acompanhar a nova fase com menos jogos para entender se haverá mudanças em seu desempenho, principalmente físico.