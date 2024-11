Nas arquibancadas da La Bombonera, o clima, como sempre, era de muita festa, canções e celebrações aos atuais campeões mundiais e bi da Copa América. O histórico recente da Argentina parece ser o suficiente para empolgar a torcida, mesmo em uma partida jogada em marcha lenta como foi na vitória por 1 x 0 com a seleção do Peru, em Buenos Aires, na noite desta terça-feira (19). O gol foi do atacante Lautaro Martínez.

A partida válida pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo manteve a larga vantagem do país na ponta da tabela. A Argentina lidera a tabela com 25 pontos, enquanto o Peru amarga a lanterna com sete pontos. O cenário da classificação para o Mundial está absolutamente encaminhado para o time de Messi, Scaloni e companhia, o que dá aos jogos um ar mais burocrático e de tranquilidade.

Restando seis jogos para o fim das Eliminatórias, o foco será muito mais na montagem do elenco, nos clássicos contra Brasil e Uruguai em março e no “título” do campeonato pré Mundial de 2026. O treinador, aliás, promoveu estreias na seleção, como a do atacante Giuliano Simeone - que é filho e treinado pelo icônico Diego Simeone, do Atlético de Madrid - e deu minutagens para outros, como aconteceu com o zagueiro Nahuel Pérez, do Porto.

Lautaro Martínez comemora golaço marcado pela seleção argentina. (Foto: Reprodução/X/@AFASeleccionEN)

O ponto alto do duelo na capital argentina foi justamente o gol anotado por Lautaro. Aliás, um golaço de voleio que saiu após assistência de Lionel Messi. E mesmo em jogo pouco empolgante, o torcedor argentino tem quase nada a reclamar e seguirá em sua lua de mel com o elenco da Albiceleste.

O próximo encontro entre os atletas e a torcida será em março, naqueles que devem ser os maiores testes da seleção em 2025 e, quem sabe, os mais importantes até o Mundial de 2026. No dia 20 de março a Argentina enfrenta o Uruguai fora de casa e cinco dias depois recebe o Brasil em casa pelo maior clássico do mundo no futebol de seleções.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo se desenhou como era esperado e como a seleção de Lionel Scaloni tem se acostumado a jogar nas Eliminatórias, principalmente em casa. A Albiceleste comandou todas as ações ofensivas da primeira etapa e teve 76% de posse de bola, acionando jogadas pelo lado de campo e contando com rápidas trocas de passe para passar a bola de um lado ao outro do campo.

Por outro lado, as jogadas não se concretizaram em chances claras para marcar e torcida não pôde ver uma equipe de grande intensidade, como acontece normalmente. Nos dois melhores lances, um parou na trave e outro foi para fora. No total, foram seis chutes ao gol, nenhum no alvo (finalização na trave não conta nessa estatística).

Elenco da Argentina antes do dueo contra o Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/X/@AFASeleccionEN)

Na primeira bola, aos 21 minutos, Julián Alvarez recebeu pelo lado esquerdo e bateu na quina da grande área. O centroavante do Atlético de Madrid bateu rasteiro e ela tocou no poste antes de sair para a linha de fundo.

O outro lance contou com a plasticidade e inteligência do lateral Montiel. O camisa 4 saiu da lateral direita a surgiu como um ponta na área. Ao recebeu um chuveirinho, bateu de letra no ar e viu a redonda passar direto para fora.

Camisa 10 e capitão do time, Lionel Messi atuou por dentro e teve dificuldades de driblar a defesa do Peru. Pelo meio, a equipe peruana se arrumou corretamente para bloquear os passes de infiltração e precisou cometer algumas faltas para segurar o ímpeto argentino.

Ataque preciso

O segundo tempo começou assim como o primeiro, velocidade reduzida, trocas de passes de um lado ao outro do campo pela Argentina e muita paciência do elenco de Lionel Scaloni para achar espaços na defesa peruana. O comportamento, entretanto, não estava condizente com o humor do treinador, que se mostrou agitado ao fim da primeira etapa e desceu rapidamente para os vestiários do estádio.

Messi disputou sua última partida na temporada 2024. (Foto: Reprodução/X/@AFASeleccionEN)

A resposta dos comandados em campo veio melhor que o encomendado no intervalo. Um golaço de voleio de Lautaro Martínez para abrir o placar na capital argentina. E o gol saiu justamente como era ensaiado até então, jogada pelos lados, buscando a quina da grande área, e Messi executou seu papel com perfeição.

O camisa 10 colou a bola em seu pé, limpou para a canhota e deu mais um chuveirinho na grande área. Lautaro teve velocidade de raciocínio e emendou um belo voleio para as redes. Um leve desvio dificultou ainda mais para o goleiro peruano Gallese.

O ímpeto parou aí, mas foi o suficiente para agradar o treinador, segurar qualquer tipo de reação do Peru e seguir mantendo o apoio da torcida nas arquibancadas. Em seu último jogo na temporada 2024, Messi não teve nenhuma grande chance e passou longe de ser uma arma mortal para os argentinos.

O apito final apenas confirmou a atuação protocolar da Argentina e encerrou mais um ano vitorioso para a equipe, que venceu a Copa América em julho e cumpriu com os objetivos dentro de campo.