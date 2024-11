Fim de temporada: saiba quando a Seleção Brasileira volta a campo

O empate por 1 a 1 diante do Uruguai, nessa terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, encerrou a temporada da Seleção Brasileira. Agora, o Brasil volta a atuar apenas em março, quando enfrentará Colômbia e Argentina no retorno das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo com os colombianos será em casa, mas ainda sem local definido. Já o confronto com os argentinos será fora.

A próxima temporada terá cinco datas Fifa. As três primeiras, em março, junho e setembro, serão dedicadas ao restante das Eliminatórias, enquanto que as duas últimas, em outubro e novembro, servirão para a disputa de amistosos visando a preparação para a Copa do Mundo — isso, claro, considerando que o Brasil confirme sua vaga.

Mas, apesar do empate insosso dessa terça-feira, a confirmação matemática da classificação para a Copa do Mundo de 2026 não está distante. Historicamente, 23 pontos têm sido suficientes para garantir a sexta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, posição que garante uma vaga direta ao Mundial. Assim, com os 18 pontos atuais, o Brasil precisa de mais duas vitórias nos últimos seis jogos.

Além de Colômbia e Argentina, o Brasil enfrentará ainda pelo qualificatório sul-americano as seleções de Equador (fora), Paraguai (casa), Chile (casa) e Bolívia (fora).

Igor Jesus ganhou espaço na Seleção Brasileira no fim da temporada (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Meta da Seleção Brasileira será enfrentar equipes de ponta

Quando chegar a fase dos amistosos preparatórios, a meta do Brasil será enfrentar seleções nacionais de primeiro nível. Mas, como aconteceu no ciclo da última Copa do Mundo, isso deverá ser um problema.

Isso porque as datas Fifa de outubro e novembro do próximo ano terão jogos das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, o que deve impedir que o Brasil encare as melhores equipes do Velho Continente.

As Eliminatórias africanas também terão jogos até outubro. As Eliminatórias asiáticas, por sua vez, se encerram em junho.