O Brasil empatou com o Uruguai em 1 a 1, nesta quarta-feira (19), pela 12ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Valverde e Gerson marcaram os gols da partida. O duelo entre as equipes terminou com vaias da torcida brasileira ao time de Dorival Júnior. Na saída de campo, Raphinha falou sobre a reação dos torcedores e exaltou a atuação da Seleção Brasileira.

– Acho que as vaias são mais pelo resultado. Na minha opinião, a gente jogou, desculpa a palavra, a gente jogou para cara***. A verdade é que eu estou muito orgulhoso de todo mundo que está aqui, quem jogou hoje, participou, até mesmo quem estava no banco apoiando. A gente fez tudo o que era possível para sair com a vitória. Infelizmente o futebol tem dessas coisas, mas a gente jogou muita bola. Temos que sair com a cabeça erguida, porque com o que a gente fez aqui dentro, vai ser difícil ganhar da gente. Mas, o futebol pune a gente por algum motivo. A gente tentou desde o primeiro minuto até o final. Não saímos com o resultado que a gente queria, mas a gente sai daqui com um ponto que vai ser muito importante na nossa caminhada.

Com o resultado, o Brasil termina o ano na quinta colocação, com 18 pontos, e só volta a campo em março de 2025 em confrontos diretos contra Colômbia e Argentina. Ao ser questionado sobre a dificuldade dos próximos jogos, o camisa 10 foi sucinto:

– A gente também é forte e estamos preparados para qualquer um que vier.

O empate diante do Uruguai encerrou a temporada da Seleção Brasileira. Com o tropeço da Colômbia, o Brasil poderia ter assumido a segunda colocação em caso de vitória. Agora, a equipe de Dorival volta a atuar apenas no próximo ano. O jogo com os colombianos será em casa, mas ainda sem local definido. Já o confronto com os argentinos será fora.

