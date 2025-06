Messi celebra aniversário com recordes históricos; confira

O dia 24 de junho marca o aniversário de um dos maiores ícones do futebol mundial. Lionel Messi, que completa 38 anos nesta terça-feira, celebra mais de duas décadas de uma carreira repleta de títulos, recordes e feitos impressionantes dentro das quatro linhas. Com 45 conquistas, o argentino é o jogador mais vitorioso da história e o maior ganhador da Bola de Ouro, com oito troféus individuais.

Atualmente no Inter Miami, dos Estados Unidos, Messi continua sendo peça-chave em campo. Desde sua chegada ao clube, em 2023, mudou o rumo da equipe, que era lanterna da Conferência Leste da Major League Soccer (MLS). Hoje, o craque é o maior artilheiro (50 gols) e assistente (24 passes decisivos) da história do time norte-americano. Recentemente, foi decisivo na Mundial de Clubes ao marcar um gol de falta na vitória sobre o Porto, por 2 a 1, reacendendo as esperanças do time em competições internacionais.

Além do sucesso pelos clubes, Messi vive fase sólida com a seleção argentina. Campeão do mundo em 2022, o camisa 10 também soma títulos da Copa América (2021 e 2024) e da Finalíssima (2022), e ainda planeja disputar o Mundial de 2026. Pela Albiceleste, lidera estatísticas históricas: são 191 jogos, 112 gols e 18 assistências apenas na Copa América, consolidando-se como o maior nome da história da seleção.

Messi no jogo do Inter Miami contra Al Ahly (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Sua trajetória começou profissionalmente no Barcelona, onde construiu um legado inigualável. Foram 778 partidas, 672 gols e 36 títulos com o clube catalão. Lá, quebrou marcas como maior artilheiro de LaLiga (474 gols), jogador com mais hat-tricks (36) e mais gols em uma única temporada do campeonato (50, em 2011/12). Também é o maior goleador do clássico contra o Real Madrid, com 26 gols.

Para celebrar essa carreira lendária, São Paulo recebe até agosto a exposição imersiva "The Messi Experience – A Dream Come True", no Shopping Eldorado. A mostra combina tecnologia de ponta e interatividade para levar os fãs ao universo do craque argentino, permitindo experiências como treinar com Messi ou reviver seus momentos históricos em campo.

Principais recordes de Lionel Messi

⚽778 jogos e 672 gols

🥅Maior artilheiro e garçom da história do clube

👟50 gols em uma única temporada de LaLiga (2011/12)

3️⃣Jogador com mais hat-tricks na Champions League (8, ao lado de Cristiano Ronaldo)

⭐191 jogos e 112 gols pela Argentina

🧠Maior garçom da história da Copa América (18 assistências)

✨Participação em 21 gols em Copas do Mundo

💫8 Bolas de Ouro (recorde)

🎖️6 Chuteiras de Ouro

🎯91 gols em um ano (2012)

🏆45 títulos oficiais (recorde entre jogadores profissionais)

