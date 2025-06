Argentina x Colômbia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Argentina e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O confronto, válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do Sportv.

continua após a publicidade

➡️ Clique para assistir no Sportv

A seleção da Argentina vive um cenário tranquilo nas Eliminatórias. Líder isolada, a equipe soma 34 pontos e já garantiu sua vaga na próxima Copa do Mundo. A campanha sólida inclui 11 vitórias, um empate e apenas três derrotas, além de um ataque eficiente, que balançou as redes 27 vezes, e uma defesa consistente, que sofreu apenas oito gols.

Ficha do jogo ARG COL 16ª Rodada Eliminatórias da Copa Data e Hora Terça-feira (10), às 21h (horário de Brasília) Local Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires Árbitro Wilton Pereira Sampaio (BRA) Assistentes Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA) Var Wagner Reway (BRA) Onde assistir

A seleção colombiana chega para o confronto contra a Argentina sob pressão. Após empatar em 0 a 0 com o Peru, em Barranquilla, e antes disso em 2 a 2 com o Paraguai, também em casa, o time soma cinco partidas sem vitória.

continua após a publicidade

O duelo tem peso distinto para cada lado: enquanto os argentinos, já classificados, entram em campo apenas para cumprir tabela, os colombianos encaram o jogo como decisivo. Atualmente na sexta colocação, com 21 pontos, a Colômbia vê a Venezuela — que venceu na última rodada — se aproximar perigosamente na briga por uma vaga direta na Copa do Mundo de 2026.

Nico Paz e Messi pela Argentina (Foto: Reprodução/Instagram)

Histórico do confronto

Argentina e Colômbia protagonizam um confronto tradicional no futebol sul-americano, com um histórico equilibrado, embora favorável aos argentinos. Ao todo, as seleções se enfrentaram 42 vezes, com 21 vitórias da Argentina, 11 empates e 10 triunfos colombianos. Jogando em casa, os argentinos levam vantagem: em 12 partidas, venceram 7, empataram 3 e perderam apenas 2. Já em território colombiano, o equilíbrio é maior — em 13 duelos, cada seleção conquistou 5 vitórias, além de 3 empates registrados.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Argentina x Colômbia

✅ FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA X ARGENTINA

ELIMINATÓRIAS DA COPA

📆 Data e horário: terça-feira (10), às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires

📺 Onde assistir: Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

🚩 Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)

🖥️ VAR: Wagner Reway (BRA)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARGENTINA: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Barco; Leandro Paredes, De Paul, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Julian Alvarez; (Técnico: Lionel Scaloni)

COLÔMBIA: Mier; Muñoz, Mina, Sanchez, Borja; Castano, Lerma, James Rodrigues; Jhon Arias, Cucho Hernández e Luis Suárez; (Técnico: Nestor Lorenzo)