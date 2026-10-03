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Messi joga hoje (03/10)? Saiba quando o craque se despede da Argentina

Jogador receberá grande celebração de despedida

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 18:00
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A Argentina enfrenta Burkina Faso neste sábado (3), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em amistoso internacional pela Data Fifa. Lionel Messi, que já anunciou que não defenderá mais a seleção albiceleste, não entra em campo nessa partida. O jogo que marcará a despedida do camisa 10 será no dia 6 de outubro, em amistoso contra Benin, também no Monumental.

O técnico Lionel Scaloni convocou Messi para a Data FIFA de outubro, em que a Argentina disputará três amistosos. O atacante, no entanto, participará apenas do último, contra Benin.

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A Associação de Futebol Argentino (AFA)

promete uma grande festa para o jogo de despedida, com direito à presença de todos os campeões mundiais de 2022. Além disso, Messi vestirá um modelo especial da camisa da Argentina, com uma faixa branca vertical central, detalhes dourados e pretos e a logomarca do jogador no espaço ocupado pela Adidas, fornecedora oficial da seleção.

Messi sentado no gramado do MetLife Stadium após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo
Messi sentado no gramado do MetLife Stadium após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Ingressos para despedida de Messi da Argentina chegam a R$ 1.600

Os ingressos para o jogo no Monumental serão vendidos entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, a depender do setor. Os valores equivalem a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, conforme a cotação atual. Confira os valores:

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  • Arquibancada popular: 90.000 pesos argentinos (R$ 305)
  • Menores na popular (3 a 10 anos): 29.000 pesos (R$ 98,3)
  • Platea Alta Sívori e Centenário: 180.000 pesos (R$ 610)
  • Platea Media Sívori e Centenário: 320.000 pesos (R$ 1.085)
  • Platea Alta San Martín e Belgrano: 320.000 pesos (R$ 1.085)
  • Platea Baja San Martín e Belgrano: 450.000 pesos (R$ 1.526)
  • Platea Media San Martín e Belgrano: 480.000 pesos (R$ 1.628)

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