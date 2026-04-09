Neymar relembra eliminação na Copa e lamenta pênalti não batido: 'O mundo tinha acabado'
Jogador afirma que sempre foi o quinto a bater pênalti em decisões
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Em um vídeo publicado no Youtube, Neymar relembrou, na concentração do Santos, como foi a sensação após ser eliminado na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Em dezembro de 2022, o sonho do hexa era adiado pela Croácia, nos pênaltis. Na ocasião, o atual 10 do Peixe não teve a oportunidade de realizar uma cobrança.
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Veja o que disse Neymar, sobre como ficou após ser eliminado com a Seleção Brasileira, nos pênaltis, na Copa do Mundo 2022:
- Sempre bati o quinto (pênalti), em toda a minha vida. Na minha cabeça, é o mais difícil, o problema é que pode não chegar. Contra a Croácia foi assim - começou.
- Aquele contra a Croácia, parecia que eu tinha morrido. Você ia no hotel depois do jogo, pô, parecia que o mundo tinha acabado. Ia reencontrando os familiares pouco a pouco. Foi horrível, eu vi meu enterro, como vai ser - afirmou.
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- Eu estava numa salinha, todo mundo com os olhos vermelhos, me cumprimentavam mas não falavam nada. Eu fiquei uns cinco minutos assim (em silêncio, de braços cruzados com a família). Ninguém falava nada, parecia que eu estava dentro de um caixão me olhando - finalizou Neymar, que logo aliviou o clima com risadas.
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No mesmo vídeo, Neymar também desabafou sobre a arbitragem brasileira:
— É chato ficar falando de árbitro, porque parece que eu fico reclamando toda hora. Que eu sou reclamão e tudo mais. Só que, pô, os caras estão ali para cuidar do jogo. Para ser o cara que comanda o jogo. Todo mundo que joga futebol sabe. Você vai na pelada com os amigos e eles vão reclamar, vão xingar um ao outro, xingar o árbitro, vão xingar tudo. Porque é competitividade. Então, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer questionar. Hoje eu fui muito tranquilo com o árbitro todas as vezes em que fui falar com ele. Fiz uma falta hoje, sofri sete. Duas ou três foram por trás. E eu saio sendo prejudicado, ficando fora do próximo jogo - disse Neymar.
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