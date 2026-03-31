Veja gols de Argentina x Zâmbia: ex-Botafogo dá assistência e Messi marca

Argentina e Zâmbia estão se enfrentando em La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Avassaladora nos primeiros minutos, a Argentina começou o jogo atropelando a Zâmbia.

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Aos 3 minutos, Julián Alvarez finalizou do meio da área no canto inferior esquerdo, abrindo o placar para a seleção celeste. Assistência de Thiago Almada.

E se tem jogo da Argentina, tem gol dele: Lionel Messi. Sem ângulo, do lado direito do gol, o camisa 10 achou uma brecha para marcar o gol que ampliou o placar. Assistência de Alexis Mac Allister.

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Argentina 2 x 0 Zâmbia - ⚽Lionel Messi

Argentina 1 x 0 Zâmbia - ⚽Julián Alvarez

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Desempenho na Data Fifa

Na primeira partida desta Data Fifa, também na Bombonera, a equipe de Lionel Scaloni venceu a Mauritânia por 2 a 1. O técnico deve voltar a fazer testes no time titular: Nico Paz, autor de um dos gols contra a Mauritânia, pode dar lugar a Mastantuono, enquanto Flaco López, do Palmeiras, pode receber uma chance no ataque.

Lionel Messi em ação em Argentina x Zâmbia (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

liderança isolada, com 38 pontos em 18 jogos, nove a mais que o segundo colocado. Os números confirmam a hegemonia de uma geração que conquistou a Copa América de 2024, a Copa do Mundo de 2022 e a Finalíssima de 2022.

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A sequência recente, porém, gerou algum sinal de alerta. Na vitória por 2 x 1 sobre a Mauritânia, a equipe abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com Enzo Fernández e Nico Paz, mas sofreu na etapa final. A Mauritânia, 115ª colocada no ranking da FIFA, finalizou mais vezes, com 11 conclusões contra sete, e chegou ao gol nos acréscimos, com Lefort. O próprio Dibu Martínez admitiu que faltaram intensidade e comprometimento.