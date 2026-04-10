Renata Ruel questiona meritocracia na escolha dos árbitros brasileiros para Copa do Mundo

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A Fifa divulgou nesta quinta-feira (9) a lista de árbitros e assistentes que irão atuar na próxima Copa do Mundo, e o Brasil aparece como o país com maior número de representantes. Ao todo, serão nove profissionais brasileiros no Mundial: três árbitros de campo e seis assistentes, incluindo um nome no VAR.

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Em entrevista ao LANCE!, a ex-árbitra e analista de arbitragem da ESPN Renata Ruel avaliou a convocação e destacou que a lista não traz grandes surpresas.

— A lista no geral não apresenta muitas surpresas, temos muitos árbitros que estiveram na última Copa do Mundo e mantiveram a regularidade. Porém, não há como dizer que sempre as listas finais são feitas de pura meritocracia, pois não são e isso também é perceptível — afirmou.

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Os árbitros escolhidos foram Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio. Já entre os assistentes estão Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo, Rafael Alves e Rodolpho Toski Marques (único brasileiro selecionado para atuar como árbitro de vídeo).

Caso Ramon Abatti Abel divide opiniões

Um dos pontos que mais chamaram atenção foi a presença de Ramon Abatti Abel. O árbitro foi suspenso por 40 dias pelo STJD no fim de 2025 após erros graves em um clássico entre São Paulo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, Renata revelou que já esperava sua convocação para a Copa do Mundo.

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— É um árbitro que vem sendo trabalhado pela FIFA antes mesmo de apitar a final das Olimpíadas.

A FIFA tem um monitoramento constante de seus árbitros e o Abati tem o perfil dentro do que querem.

O erro dele ocorreu muito mais em função de orientações equivocadas por parte da CBF e isso ameniza a situação. Eu já esperava essa convocação — analisou.

— Abatti ainda precisa recuperar o seu melhor momento que foi antes do erro que gerou a suspensão — concluiu.

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Qual dos três árbitros é o mais preparado?

Entre os brasileiros selecionados, Renata Ruel apontou Raphael Claus como o árbitro mais preparado para atuar em alto nível no Mundial.

— Acredito que quem está em melhor fase, mais preparado tecnicamente e mentalmente é o Raphael Claus. Claus apitou jogos decisivos no final de 2025 e, na minha visão, com atuações dignas de Copa do Mundo. Wilton (Pereira Sampaio) também é muito bem quisto pela FIFA, fez bons jogos na última Copa, porém oscila bastante — destacou.

Raphael Calaus será um dos árbitros brasileiros na Copa do Mundo (Foto: Robson Mafra/AGIF/Folhapress)

Cadê as mulheres na Copa?

Renata também ressaltou o avanço da presença feminina na arbitragem do torneio, com o aumento no número de mulheres em relação à última edição, incluindo árbitras centrais e profissionais no VAR. Porém ex-áarbitra cobrou duas ausências femininas que, na sua visão, mereciam ter sido convocadaspela FIFA: a assistente Neusa Back e Daiana Muniz, árbitra de vídeo.

— A Neusa teve um erro na Copa passada e isso pode tê-la tirado desta Copa. No VAR, vejo a Daiana Muniz como a melhor do Brasil. Ela comete erros? Sim. Mas tem uma boa regularidade e penso que merecia a oportunidade. Mesmo assim, estamos bem representados de assistentes — opinou.

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Apesar das ressalvas, a comentarista valorizou o fato de o Brasil liderar a lista de convocados.

— Em relação ao Brasil, temos o maior número de representantes e claro que é algo para comemorar. Dentro das opções, no geral, o Brasil será bem representado — completou Renata Ruel em entrevista ao Lance!

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