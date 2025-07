Botafogo negocia com centroavante da Inter de Milão

O Botafogo tem conversas com a Inter de Milão, da Itália, para trazer o atacante Mehdi Taremi, de 31 anos. A grande dificuldade encontrada pelo Glorioso na negociação é o alto salário do atleta. A informação foi divulgada pelo Canal do TF.

O jogador, que também é o capitão da seleção do Irã, não conseguiu se firmar no time italiano, onde enfrenta uma concorrência pesada no ataque. A Inter espera arrecadar pelo menos 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,9 milhões na cotação atual) com a venda do jogador, de acordo com o site Tutto Mercato Web. Esse valor ajudaria a aliviar as finanças do clube, que não tem planos de manter o atleta no elenco.

Trajetória de destaque no Porto

Antes de sua passagem pela Inter, Taremi teve uma fase brilhante no Porto, em Portugal, onde se tornou um dos principais jogadores da equipe nos últimos anos. Com a camisa do Porto, o iraniano disputou 182 partidas, marcou 91 gols e deu 76 assistências, consolidando-se como um dos maiores destaques do futebol português recente.

Taremi comemora gol marcado pelo Porto (Foto: Arquivo pessoal)

Experiência na seleção

Na seleção iraniana, Mehdi Taremi também é uma referência: ele acumula 93 jogos e 53 gols com a camisa nacional, sendo uma peça-chave na Copa do Mundo de 2022.

Ausência no Mundial de Clubes

Apesar de estar no elenco da Inter de Milão para o Mundial de Clubes, o atacante não conseguiu embarcar para os Estados Unidos por um motivo curioso.

Durante a última Data Fifa, Taremi estava no Irã quando o espaço aéreo do país foi fechado devido ao conflito militar com Israel, o que o impediu de deixar o país a tempo de viajar com o restante do time italiano.