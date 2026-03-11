O ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Donyamali, afirmou nesta quarta-feira (11) que o país "em hipótese alguma" irá participar da Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá. A declaração foi feita horas depois de o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmar que Donald Trump garantia a presença do país no Mundial.

No fim do mês passado, uma operação militar conjunta de Estados Unidos e Israel matou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, após bombardeio em Teerã. Desde então, uma série de bombardeios foram registrados no Oriente Médio.

— Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder, em hipótese alguma podemos participar da Copa do Mundo —, disparou Ahmad Donyamali à televisão estatal do Irã.

A autoridade esportiva iraniana afirmou que não vê "segurança" aos iranianos em caso de viagem aos Estados Unidos.

— Nossos filhos não estão seguros e, fundamentalmente, essas condições de participação não existem — acrescentou o ministro dos Esportes, de acordo com informações da agência de notícias "Reuters".

A rádio pública irlandesa "RTE" cita outra declaração de Ahmad Donyamali à TV estatal iraniana que reitera que o Irã não irá disputar a Copa do Mundo.

— Em vista das medidas maliciosas tomadas contra o Irã, duas guerras nos foram impostas em um intervalo de oito ou nove meses, e milhares de nossos cidadãos foram mortos. Portanto, não temos, de forma alguma, a possibilidade de participar disso — sustentou o ministro dos Esportes do país.

O Irã integra o Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia, e tem todos os jogos da primeira fase agendados para a Costa Oeste dos Estados Unidos, com partidas em Los Angeles e Seattle.

Questão do Irã é problema para Gianni Infantino às vésperas da Copa do Mundo (Foto: David Salazar/AFP)

