Barcelona se tornou dependente de Raphinha? Jornal dispara após derrota fora de casa
Culés tropeçam em La Liga na ausência do brasileiro
A derrota do Barcelona para a Real Sociedad, fora de casa, no último domingo (18), na 20ª rodada de La Liga, reacendeu um debate incômodo na Espanha: afinal, o time de Hansi Flick se tornou dependente de Raphinha? Para o jornal espanhol "MARCA", os números e o desempenho recente indicam que, sem o brasileiro, o Barça está longe de ser o mesmo.
Barcelona sente falta de Raphinha em duelos grandes
Segundo análise do jornal, apesar do elenco recheado de talento, a equipe sente a ausência do camisa 11. Sem ele, o Barcelona encontra dificuldades para chegar com qualidade ao ataque e, principalmente, para ser eficaz diante do gol adversário. Não por acaso, todas as derrotas do clube na temporada ocorreram quando Raphinha esteve ausente ou teve participação mínima.
Em La Liga, os catalães perderam para Sevilla e Real Madrid sem poder contar com o brasileiro. Na Champions League, sofreram uma derrota diante do PSG e, no outro confronto contra os franceses, Raphinha só entrou na segunda etapa, quando o time já perdia por 2 a 0 e jogava com um atleta a menos. Diante da Real Sociedad, o cenário se repetiu.
O atacante permaneceu em Barcelona por conta de desconfortos físicos acumulados nos últimos jogos. Hansi Flick optou por poupá-lo, pensando no retorno da Champions League, competição em que sua presença é considerada fundamental. A escolha, porém, cobrou seu preço. Embora o Barça tenha criado oportunidades, faltou precisão nas finalizações. Raphinha soma sete gols e três assistências no Campeonato Espanhol e, nas cinco derrotas do time em 2024/25, esteve em campo por apenas cerca de 30 minutos no total.
VAR foi protagonista do duelo
Em San Sebastián, o VAR foi um personagem central da partida. Logo aos 26 segundos, um gol da Real Sociedad foi anulado. Depois, o Barcelona teve dois gols invalidados — um de Fermín López e outro de Lamine Yamal. No lance do jovem atacante, o árbitro Jesus Gil Manzano chegou a marcar pênalti, mas voltou atrás após revisão por impedimento. Na segunda etapa, o árbitro ainda expulsou Carlos Soler, meia do time basco, após consulta ao vídeo, em um verdadeiro carrossel de decisões.
Duelo dos goleiros marcou a partida
Outro destaque do duelo foi o confronto entre os goleiros: Álex Remiro e Joan García, ambos cotados para disputar vaga no gol espanhol para a Copa do Mundo, protagonizaram grandes defesas, mas foi o arqueiro da Real Sociedad quem saiu ovacionado.
Remiro realizou ao menos quatro defesas espetaculares em finalizações de Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres e Lewandowski.
Barcelona perdeu com um jogador a mais
O jogo ainda ficou marcado por uma entrada duríssima de Carlos Soler em Pedri. O meio-campista da Real Sociedad acertou o tornozelo do espanhol. Após revisão do VAR, o árbitro mostrou o cartão vermelho ao jogador.
