Torcedores reagem à ausência de Hugo Souza na Seleção Brasileira: 'Impopular'

Hugo Souza não foi convocado para a Seleção Brasileira e está fora da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Nas redes sociais, o nome do goleiro ficou em alta depois do anúncio da lista de Carlo Ancelotti para o Mundial.

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Os goleiros convocados pelo técnico italiano foram: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio). Hugo Souza era uma das possibilidades da Seleção Brasileira, mas acabou fora da lista para a Copa do Mundo.

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Nas redes sociais, torcedores reagiram à ausência do arqueiro do Corinthians. Muitos acreditam que o goleiro poderia representar o Brasil no Mundial. Veja os comentários abaixo:

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Hugo Souza com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja comentários sobre o goleiro

Sem Hugo Souza, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Sem Hugo Souza, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: Neymar vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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