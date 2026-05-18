Felipe Melo questiona lista de convocados para a Seleção: 'Levaria outros'
Carlo Ancelotti divulgou os 26 convocados nesta segunda-feira (18)
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A lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo foi divulgada nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, pelo técnico Carlo Ancelotti. Durante a transmissão do Sportv, o ex-jogador e agora comentarista, Felipe Melo analisou a convocação do treinador para o Mundial.
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Apesar de concordar com alguns nomes da lista, o ex-jogador afirmou que levaria outros jogadores para o Mundial de 2026, mas, reforçando que os atletas que estão cotados farão um bom trabalho.
— Nós temos nossas preferências, mas eu acredito nessa Seleção. O Ancelotti é um dos maiores vencedores da história do futebol mundial, é acostumado com pressão. É o momento de acreditar. Mas, se você me perguntar, você levaria algum outro. Eu levaria outros, mas esses que estão aí sei que farão um bom trabalho — disse Felipe Melo.
Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Goleiros
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
Rayan (Bournemouth)
Raphinha (Barcelona)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Luiz Henrique (Zenit)
Vini Jr (Real Madrid)
Matheus Cunha (Manchester United)
Neymar (Santos)
Endrick (Lyon)
Igor Thiago (Brentford)
Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo
A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.
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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.
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