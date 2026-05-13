Na última terça-feira (12), a seleção do México divulgou sua pré-lista de convocados para a disputa da Copa do Mundo 2026. Dentre eles, o experiente e icônico goleiro Guillermo Ochoa está entre os nomes presentes.



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Vai para a sexta Copa do Mundo

Estreante na competição em 2006, o goleiro Guillermo Ochoa está a caminho da sua sexta Copa do Mundo, assim como Messi e Cristiano Ronaldo. O jogador de 40 anos se tornou um personagem icônico em Copas do Mundo e teve uma atuação lendária contra o Brasil, em 2014. Atualmente está no Limassol, do Chipre. A tendência é que o arqueiro se aposente após a disputa do mundial.

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Ochoa vai jogar sua sexta Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Além de Ochoa, outro veterano presente é Raél Jiménez, atacante de 35 anos, que atua no Fulham, da Inglaterra. Raúll é outro nome experiente do ciclo que deverá ser uma das referências do setor ofensivo do México na Copa.



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Assim como Ochoa e Jiménez, outros 12 atuam no futebol europeu. Os demais jogadores jogam no próprio país. O México fará o jogo de abertura da Copa do Mundo contra a África do Sul, dia 11 de junho. Coreia do Sul e Tchequia completam o grupo A.

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Veja a lista dos 55 pré-convocados da seleção mexicana:



Goleiros

Alex Padilla - Athletic Bilbao

Antonio Rodríguez - Tijuana

Carlos Acevedo - Santos Laguna

Guillermo Ochoa - Limassol

Raúl Rangel - Chivas

Defensores

Bryan Gonzalez - Chivas

César Montes - Lokomotiv Moscou

Edson Álvarez - Fenerbahçe

Eduardo Aguila - San Luis

Everaldo López - Toluca

Israel Reyes - América do México

Jesús Angulo - Tigres

Jesús Gallardo - Toluca

Jesús Gómez - Tijuana

Johan Vasquez - Genoa

Jorge Sánchez - Paok

Julián Araujo - Celtic

Luís Rey - Puebla

Mateo Chávez - Az Alkmaar

Ramón Juárez - América do México

Richard Ledezma - Chivas

Victor Guzmán - Monterrey

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Meio-campistas

Alexei Domínguez - Pachuca

Alexis Gutiérrez - América do México

Álvaro Fidalgo - Real Betis

Brian Gutierrez - Chivas

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Denzell García - FC Juárez

Diego Lainez - Tigres

Efraín Álvarez - Chivas

Elías Montiel - Pachuca

Erick Sánchez - América do México

Eriln Lira - Cruz Azul

Gilberto Mora - Tijuana

Isaías Violante - América do México

Jeremy Márquez - Cruz Azul

Jordan Carrillo - Pumas

Jorge Ruvalcaba - NY Red Bulls

Kevin Castañeda - Tijuana

Luis Chávez - Dínamo Moscou

Luis Romo - Chivas

Marcel Ruiz - Toluca

Obed Vargas - Atlético de Madrid

Orbelín Pineda - AEK Atenas

Jesús Angulo - Toluca

Atacantes

Alexis Vega - Toluca

Armando González - Chivas

César Huerta - Anderleicht

Germán Berterame - Inter de Milão

Guillermo Martínez - Pumas

Julian Quiñones - Al Qadisiya

Raúl Jiménez - Fulham

Roberto Alvarado - Chivas

Santiago Ginmenez - Milan

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