Com Ochoa, México divulga pré-lista de convocados para a Copa do Mundo
México é um dos países-sede e estreia contra a África do Sul, dia 11 de junho
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Na última terça-feira (12), a seleção do México divulgou sua pré-lista de convocados para a disputa da Copa do Mundo 2026. Dentre eles, o experiente e icônico goleiro Guillermo Ochoa está entre os nomes presentes.
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Vai para a sexta Copa do Mundo
Estreante na competição em 2006, o goleiro Guillermo Ochoa está a caminho da sua sexta Copa do Mundo, assim como Messi e Cristiano Ronaldo. O jogador de 40 anos se tornou um personagem icônico em Copas do Mundo e teve uma atuação lendária contra o Brasil, em 2014. Atualmente está no Limassol, do Chipre. A tendência é que o arqueiro se aposente após a disputa do mundial.
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Além de Ochoa, outro veterano presente é Raél Jiménez, atacante de 35 anos, que atua no Fulham, da Inglaterra. Raúll é outro nome experiente do ciclo que deverá ser uma das referências do setor ofensivo do México na Copa.
Assim como Ochoa e Jiménez, outros 12 atuam no futebol europeu. Os demais jogadores jogam no próprio país. O México fará o jogo de abertura da Copa do Mundo contra a África do Sul, dia 11 de junho. Coreia do Sul e Tchequia completam o grupo A.
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Veja a lista dos 55 pré-convocados da seleção mexicana:
Goleiros
Alex Padilla - Athletic Bilbao
Antonio Rodríguez - Tijuana
Carlos Acevedo - Santos Laguna
Guillermo Ochoa - Limassol
Raúl Rangel - Chivas
Defensores
Bryan Gonzalez - Chivas
César Montes - Lokomotiv Moscou
Edson Álvarez - Fenerbahçe
Eduardo Aguila - San Luis
Everaldo López - Toluca
Israel Reyes - América do México
Jesús Angulo - Tigres
Jesús Gallardo - Toluca
Jesús Gómez - Tijuana
Johan Vasquez - Genoa
Jorge Sánchez - Paok
Julián Araujo - Celtic
Luís Rey - Puebla
Mateo Chávez - Az Alkmaar
Ramón Juárez - América do México
Richard Ledezma - Chivas
Victor Guzmán - Monterrey
Meio-campistas
Alexei Domínguez - Pachuca
Alexis Gutiérrez - América do México
Álvaro Fidalgo - Real Betis
Brian Gutierrez - Chivas
Carlos Rodríguez - Cruz Azul
Denzell García - FC Juárez
Diego Lainez - Tigres
Efraín Álvarez - Chivas
Elías Montiel - Pachuca
Erick Sánchez - América do México
Eriln Lira - Cruz Azul
Gilberto Mora - Tijuana
Isaías Violante - América do México
Jeremy Márquez - Cruz Azul
Jordan Carrillo - Pumas
Jorge Ruvalcaba - NY Red Bulls
Kevin Castañeda - Tijuana
Luis Chávez - Dínamo Moscou
Luis Romo - Chivas
Marcel Ruiz - Toluca
Obed Vargas - Atlético de Madrid
Orbelín Pineda - AEK Atenas
Jesús Angulo - Toluca
Atacantes
Alexis Vega - Toluca
Armando González - Chivas
César Huerta - Anderleicht
Germán Berterame - Inter de Milão
Guillermo Martínez - Pumas
Julian Quiñones - Al Qadisiya
Raúl Jiménez - Fulham
Roberto Alvarado - Chivas
Santiago Ginmenez - Milan
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