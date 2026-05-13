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França desbanca Brasil e é eleita a favorita ao título da Copa pelos leitores do Lance!

Em votação, os leitores deixaram o Brasil em segundo lugar no favoritismo

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/05/2026
09:48
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Mbappé comemora gol marcado pela França (Foto: Franck Fife/AFP)
imagem cameraMbappé comemora gol marcado pela França (Foto: Franck Fife/AFP)
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Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo 2026, o clima de expectativa toma conta dos torcedores. Em votação realizada com os leitores do Lance!, o público já tem opinião formada sobre quem erguerá a taça mais cobiçada do planeta: a França. A atual vice-campeã mundial foi a mais votada para alcançar o tricampeonato e ter o status de potência do futebol por mais quatro anos.

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Embora o favoritismo europeu tenha prevalecido, o patriotismo brasileiro garantiu a segunda colocação ao Brasil na busca pelo tão sonhado hexa. A enquete envolveu potências no futebol como Argentina, França, Espanha, Inglaterra, Portugal, Brasil e Alemanha.

Confira o ranking completo das seleções candidatas à taça:

Público do Lnace! escolheu a França como a grande favorita ao título da Copa do Mundo (Arte: Lance!, via NotebookLM)
Público do Lnace! escolheu a França como a grande favorita ao título da Copa do Mundo (Arte: Lance!, via NotebookLM)

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Leitores também elegem Endrick como o "9" do Brasil na Copa do Mundo

Além de projetar o campeão, os leitores definiram quem deve ser o homem de referência no ataque de Carlo Ancelotti. Endrick, atualmente no Lyon, dominou a preferência popular em uma enquete que reuniu oito centroavantes em alta na temporada.

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Endrick isolou-se na liderança com 43,54% dos votos, superando com folga o segundo colocado, Pedro. O artilheiro do Flamengo, que curiosamente ainda não foi testado por Ancelotti, foi apontado por 31,08% dos votantes como o camisa 9 ideal para o Mundial.

Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira
Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)

Fechando o pódio da preferência, aparece João Pedro. O atacante do Chelsea, presença constante nas convocações e peça ativa em metade dos dez jogos sob o comando do atual técnico, foi a escolha de 9,85% do público. A lista de opções ainda contou com Richarlison, Matheus Cunha, Igor Jesus, Igor Thiago e Rayan, refletindo o amplo leque de opções que o treinador terá em mãos para a lista final dos 26 convocados.

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