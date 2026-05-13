A menos de um mês para a Copa do Mundo, o técnico Dick Advocaat está de volta ao comando da Seleção de Curaçao. O treinador de 78 anos reassume o cargo após renúncia, em fevereiro, para lidar com um problema de saúde familiar. Neste período, quem assumiu foi o holandês Fred Rutten, que se demitiu na última segunda-feira, alegando ser a melhor decisão para que a seleção não fosse prejudicada por um possível clima ruim ao seu redor.



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Técnico Dick Advocaat (Foto: Divulgação/ ADO Den Haag)

Advocaat chegou em 2024 à Seleção e foi quem comandou a campanha do país rumo à primeira Copa do Mundo de sua história. E, após uma melhora no quadro de saúde de sua filha, viu uma possibilidade de retomar o trabalho feito com a equipe nacional, estando a um mês da estreia da competição contra ninguém menos que a Alemanha.



Como vem Curaçao para a Copa?

Curaçao foi sorteada no Grupo B da eliminatórias da Concacaf, junto com Jamaica, Trinidad e Tobago e Bermudas. A então zebra manteve constância e, com dois empates contra três vitórias e três empates, garantiu o primeiro lugar do grupo e a histórica classificação para a Copa do Mundo.



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Técnico mais velho da Copa do Mundo 2026

Aos 78 anos de idade, Advocaat pode se tornar o treinador mais velho presente no torneio, que acontecerá no Canadá, Estados Unidos e México, em junho. Em sua passagem anterior, Advocaat fez 19 partidas com Curaçao, conquistando 11 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, retrospecto que levou à classificação histórica para o Mundial, fato que tornou Curaçao o menor país dentre todos na história do torneio — tendo apenas 160 mil habitantes.

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Curaçao enfrenta a Alemanha no dia 14 de junho, pelo grupo E, que também é composto por Equador e Costa do Marfim. A Onda Azul tentará seguir surpreendendo e, quem sabe, pode se tornar uma sensação nesta Copa.

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