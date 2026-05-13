Thiago Coimbra é o convidado desta semana do Fut&Papo, programa do Lance!TV, que vai ao ar nesta quinta-feira (14), 12h (de Brasília), e falará sobre os desafios de construir uma carreira no futebol sendo filho de Zico. ➡️Inscreva-se no canal do Lance!

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Na entrevista, ele deve abordar a pressão das comparações, as expectativas em torno de sua trajetória e a frustração por não ter tido maior sequência com a camisa do Flamengo.

Ao lado dos apresentadores João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, Thiago também deve revisitar passagens por clubes cariocas, como Madureira e América, além de histórias vividas nos tradicionais Jogos das Estrelas.

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Um dos destaques do programa será a lembrança do contato com Diego Maradona. Segundo ele, o ídolo argentino chegou a demonstrar interesse em levá-lo para o futebol da Argentina, possibilidade que quase se concretizou.

➡️Com Messi e dupla do Palmeiras, Argentina divulga pré-lista para a Copa do Mundo

O episódio promete reunir bastidores do futebol, reflexões sobre legado familiar e os impactos de carregar um sobrenome histórico no esporte brasileiro.

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Último Fut&Papo do Lance!TV

O Fut&Papo desta quinta-feira (7), no Lance!TV, colocou em pauta um dos principais debates do momento na Seleção Brasileira: a possível participação de Neymar na próxima Copa do Mundo. O ex-lateral Gilberto, que disputou os Mundiais de 2006 e 2010, participou do programa e não fugiu da discussão, dando uma opinião forte sobre o tema e levantando críticas ao atual momento da equipe nacional.

Durante a resenha, Gilberto analisou o cenário da Seleção e a situação de Neymar no ciclo rumo ao Mundial, em uma fala que promete repercutir entre torcedores e comentaristas. O ex-jogador também aproveitou a entrevista para relembrar momentos da carreira, como a passagem por Flamengo e Vasco, além dos bastidores de convivência com nomes históricos como Romário e Edmundo. ➡️Veja como foi!