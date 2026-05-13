menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Após pré-lista, Flamengo é o time brasileiro com mais convocados na Era Ancelotti

Rubro-Negro tem sete jogadores na pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 13/05/2026
12:15
Favorite o Lance! no Google
Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)
imagem cameraLucas Paquetá em ação pelo Flamengo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flamengo é o clube brasileiro que mais possui jogadores relacionados na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, também é a equipe que mais cedeu atletas na Era Ancelotti, treinador que assumiu o cargo há um ano e fez, desde então, cinco convocações.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Com lesão, Estêvão fica de fora da pré-lista da Seleção para a Copa do Mundo

Enquanto na pré-lista enviada à Fifa na noite de segunda-feira (11) a comissão técnica do Brasil colocou sete nomes que atualmente estão no Rubro-Negro entre os 55 escolhidos, no geral, os nomes têm algumas modificações, já que Gerson e Wesley, por exemplo, não fazem mais parte do plantel, e Lucas Paquetá ainda não foi convocado atuando pelo time carioca.

A pré-lista da Copa tem os seguintes nomes flamenguistas: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.

Já a lista geral de convocações de Ancelotti com jogadores que, na ocasião, atuaram pelo Rubro-Negro tem seis jogadores: Danilo (3 vezes), Alex Sandro (2), Léo Ortiz (1), Samuel Lino (1), Léo Pereira (1) e Gerson (1). Já Paquetá foi chamado quando defendia o West Ham e Pedro, presente na pré-lista, ainda pode ter sua primeira chance.

continua após a publicidade

*As informações acima foram fornecidas pelo Sofascore.

Todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti

PosiçãoJogadorClubeConvocações

Goleiro

Alisson

Liverpool (ING)

3

Goleiro

Hugo Souza

Corinthians (BRA)

4

Goleiro

Bento

Al-Nassr (SAU)

5

Goleiro

Ederson

Fenerbahçe (TUR)

3

Goleiro

John

Nottingham Forest (ING)

2

Zagueiro

Marquinhos

Paris Saint-Germain (FRA)

4

Zagueiro

Fabrício Bruno

Cruzeiro (BRA)

3

Zagueiro

Gabriel Magalhães

Arsenal (ING)

4

Zagueiro

Lucas Beraldo

Paris Saint-Germain (FRA)

2

Zagueiro

Éder Militão

Real Madrid (ESP)

2

Zagueiro

Léo Ortiz

Flamengo (BRA)

1

Zagueiro

Alexsandro

Lille (FRA)

2

Zagueiro

Danilo

Flamengo (BRA)

3

Zagueiro

Bremer

Juventus (ITA)

1

Zagueiro

Léo Pereira

Flamengo (BRA)

1

Zagueiro

Ibañez

Al-Ahli (SAU)

1

Lateral-direito

Wesley

Roma (ITA)

5

Lateral-direito

Vitinho

Botafogo (BRA)

2

Lateral-direito

Vanderson

Mônaco (FRA)

3

Lateral-direito

Paulo Henrique

Vasco (BRA)

2

Lateral-esquerdo

Caio Henrique

Mônaco (FRA)

3

Lateral-esquerdo

Carlos Augusto

Inter de Milão (ITA)

2

Lateral-esquerdo

Alex Sandro

Flamengo (BRA)

4

Lateral-esquerdo

Douglas Santos

Zenit (RUS)

3

Lateral-esquerdo

Luciano Juba

Bahia (BRA)

1

Meio-campista

João Gomes

Wolverhampton (ING)

1

Meio-campista

Éderson

Atalanta (ITA)

1

Meio-campista

André

Wolverhampton (ING)

1

Meio-campista

Fabinho

Al-Ittihad (SAU)

2

Meio-campista

Joelinton

Newcastle (ING)

2

Meio-campista

Andrey Santos

Chelsea (ING)

4

Meio-campista

Jean Lucas

Bahia (BRA)

1

Meio-campista

Gerson

Cruzeiro (BRA)

1

Meio-campista

Bruno Guimarães

Newcastle (ING)

4

Meio-campista

Casemiro

Manchester United (ING)

5

Meio-campista

Lucas Paquetá

Flamengo (BRA)

3

Meio-campista

Andreas Pereira

Palmeiras (BRA)

2

Meio-campista

Danilo

Botafogo (BRA)

1

Meio-campista

Gabriel Sara

Galatasaray (TUR)

1

Atacante

Gabriel Martinelli

Arsenal (ING)

4

Atacante

Richarlison

Tottenham (ING)

4

Atacante

Matheus Cunha

Manchester United (ING)

5

Atacante

Antony

Real Bétis (ESP)

1

Atacante

Estêvão

Chelsea (ING)

4

Atacante

João Pedro

Chelsea (ING)

3

Atacante

Kaio Jorge

Cruzeiro (BRA)

1

Atacante

Luiz Henrique

Zenit (RUS)

4

Atacante

Samuel Lino

Flamengo (BRA)

1

Atacante

Rodrygo

Real Madrid (ESP)

2

Atacante

Igor Jesus

Nottingham Forest (ING)

1

Atacante

Raphinha

Barcelona (ESP)

3

Atacante

Vini Jr

Real Madrid (ESP)

4

Atacante

Vitor Roque

Palmeiras (BRA)

1

Atacante

Igor Thiago

Brentford (ING)

1

Atacante

Endrick

Lyon (FRA)

1

Atacante

Rayan

Bournemouth (ING)

1

Clubes brasileiros que mais cederam jogadores para a Seleção em Copas do Mundo:

Desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, a Seleção Brasileira construiu sua hegemonia global apoiada majoritariamente em jogadores formados e consolidados no futebol nacional. Diferentemente de seleções europeias, que cedo passaram a depender de atletas espalhados por ligas internacionais, o Brasil teve nos seus clubes a espinha dorsal de todas as campanhas históricas. Veja a lista:

  • Botafogo - O Glorioso lidera o ranking histórico de clubes que mais cederam jogadores à Seleção Brasileira em Copas do Mundo, com 55 convocações;
  • São Paulo - Com 46 jogadores cedidos, o São Paulo aparece como o clube paulista mais presente nas Copas do Mundo;
  • Vasco - O Vasco ocupa a terceira posição, com 35 jogadores convocados;
  • Fluminense - Com 32 convocações, o Fluminense se destaca por algo singular: presença contínua em praticamente todas as fases da Seleção Brasileira;
  • Santos - Apesar de aparecer "apenas" com 24 jogadores, o Santos tem um peso simbólico incomparável. Isso se explica por um fator central: Pelé;
  • Corinthians - O Corinthians soma 23 jogadores cedidos, com presença mais concentrada em ciclos específicos, sobretudo nas décadas de 1950, 1970 e 1990;
  • Palmeiras - Empatado com o Corinthians, o Palmeiras também aparece com 23 jogadores. Sua marca registrada é a regularidade, com representantes em diferentes épocas e funções.
Flamengo é o time com mais convocados na era Ancelotti (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)
(Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

🤑 Aposte na vitória do Flamengo @1.64 contra o Vitória
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias