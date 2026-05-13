Após pré-lista, Flamengo é o time brasileiro com mais convocados na Era Ancelotti
Rubro-Negro tem sete jogadores na pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo
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O Flamengo é o clube brasileiro que mais possui jogadores relacionados na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, também é a equipe que mais cedeu atletas na Era Ancelotti, treinador que assumiu o cargo há um ano e fez, desde então, cinco convocações.
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Enquanto na pré-lista enviada à Fifa na noite de segunda-feira (11) a comissão técnica do Brasil colocou sete nomes que atualmente estão no Rubro-Negro entre os 55 escolhidos, no geral, os nomes têm algumas modificações, já que Gerson e Wesley, por exemplo, não fazem mais parte do plantel, e Lucas Paquetá ainda não foi convocado atuando pelo time carioca.
A pré-lista da Copa tem os seguintes nomes flamenguistas: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.
Já a lista geral de convocações de Ancelotti com jogadores que, na ocasião, atuaram pelo Rubro-Negro tem seis jogadores: Danilo (3 vezes), Alex Sandro (2), Léo Ortiz (1), Samuel Lino (1), Léo Pereira (1) e Gerson (1). Já Paquetá foi chamado quando defendia o West Ham e Pedro, presente na pré-lista, ainda pode ter sua primeira chance.
*As informações acima foram fornecidas pelo Sofascore.
Todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti
|Posição
|Jogador
|Clube
|Convocações
Goleiro
Alisson
Liverpool (ING)
3
Goleiro
Hugo Souza
Corinthians (BRA)
4
Goleiro
Bento
Al-Nassr (SAU)
5
Goleiro
Ederson
Fenerbahçe (TUR)
3
Goleiro
John
Nottingham Forest (ING)
2
Zagueiro
Marquinhos
Paris Saint-Germain (FRA)
4
Zagueiro
Fabrício Bruno
Cruzeiro (BRA)
3
Zagueiro
Gabriel Magalhães
Arsenal (ING)
4
Zagueiro
Lucas Beraldo
Paris Saint-Germain (FRA)
2
Zagueiro
Éder Militão
Real Madrid (ESP)
2
Zagueiro
Léo Ortiz
Flamengo (BRA)
1
Zagueiro
Alexsandro
Lille (FRA)
2
Zagueiro
Danilo
Flamengo (BRA)
3
Zagueiro
Bremer
Juventus (ITA)
1
Zagueiro
Léo Pereira
Flamengo (BRA)
1
Zagueiro
Ibañez
Al-Ahli (SAU)
1
Lateral-direito
Wesley
Roma (ITA)
5
Lateral-direito
Vitinho
Botafogo (BRA)
2
Lateral-direito
Vanderson
Mônaco (FRA)
3
Lateral-direito
Paulo Henrique
Vasco (BRA)
2
Lateral-esquerdo
Caio Henrique
Mônaco (FRA)
3
Lateral-esquerdo
Carlos Augusto
Inter de Milão (ITA)
2
Lateral-esquerdo
Alex Sandro
Flamengo (BRA)
4
Lateral-esquerdo
Douglas Santos
Zenit (RUS)
3
Lateral-esquerdo
Luciano Juba
Bahia (BRA)
1
Meio-campista
João Gomes
Wolverhampton (ING)
1
Meio-campista
Éderson
Atalanta (ITA)
1
Meio-campista
André
Wolverhampton (ING)
1
Meio-campista
Fabinho
Al-Ittihad (SAU)
2
Meio-campista
Joelinton
Newcastle (ING)
2
Meio-campista
Andrey Santos
Chelsea (ING)
4
Meio-campista
Jean Lucas
Bahia (BRA)
1
Meio-campista
Gerson
Cruzeiro (BRA)
1
Meio-campista
Bruno Guimarães
Newcastle (ING)
4
Meio-campista
Casemiro
Manchester United (ING)
5
Meio-campista
Lucas Paquetá
Flamengo (BRA)
3
Meio-campista
Andreas Pereira
Palmeiras (BRA)
2
Meio-campista
Danilo
Botafogo (BRA)
1
Meio-campista
Gabriel Sara
Galatasaray (TUR)
1
Atacante
Gabriel Martinelli
Arsenal (ING)
4
Atacante
Richarlison
Tottenham (ING)
4
Atacante
Matheus Cunha
Manchester United (ING)
5
Atacante
Antony
Real Bétis (ESP)
1
Atacante
Estêvão
Chelsea (ING)
4
Atacante
João Pedro
Chelsea (ING)
3
Atacante
Kaio Jorge
Cruzeiro (BRA)
1
Atacante
Luiz Henrique
Zenit (RUS)
4
Atacante
Samuel Lino
Flamengo (BRA)
1
Atacante
Rodrygo
Real Madrid (ESP)
2
Atacante
Igor Jesus
Nottingham Forest (ING)
1
Atacante
Raphinha
Barcelona (ESP)
3
Atacante
Vini Jr
Real Madrid (ESP)
4
Atacante
Vitor Roque
Palmeiras (BRA)
1
Atacante
Igor Thiago
Brentford (ING)
1
Atacante
Endrick
Lyon (FRA)
1
Atacante
Rayan
Bournemouth (ING)
1
Clubes brasileiros que mais cederam jogadores para a Seleção em Copas do Mundo:
Desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, a Seleção Brasileira construiu sua hegemonia global apoiada majoritariamente em jogadores formados e consolidados no futebol nacional. Diferentemente de seleções europeias, que cedo passaram a depender de atletas espalhados por ligas internacionais, o Brasil teve nos seus clubes a espinha dorsal de todas as campanhas históricas. Veja a lista:
- Botafogo - O Glorioso lidera o ranking histórico de clubes que mais cederam jogadores à Seleção Brasileira em Copas do Mundo, com 55 convocações;
- São Paulo - Com 46 jogadores cedidos, o São Paulo aparece como o clube paulista mais presente nas Copas do Mundo;
- Vasco - O Vasco ocupa a terceira posição, com 35 jogadores convocados;
- Fluminense - Com 32 convocações, o Fluminense se destaca por algo singular: presença contínua em praticamente todas as fases da Seleção Brasileira;
- Santos - Apesar de aparecer "apenas" com 24 jogadores, o Santos tem um peso simbólico incomparável. Isso se explica por um fator central: Pelé;
- Corinthians - O Corinthians soma 23 jogadores cedidos, com presença mais concentrada em ciclos específicos, sobretudo nas décadas de 1950, 1970 e 1990;
- Palmeiras - Empatado com o Corinthians, o Palmeiras também aparece com 23 jogadores. Sua marca registrada é a regularidade, com representantes em diferentes épocas e funções.
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