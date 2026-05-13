O Flamengo é o clube brasileiro que mais possui jogadores relacionados na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, também é a equipe que mais cedeu atletas na Era Ancelotti, treinador que assumiu o cargo há um ano e fez, desde então, cinco convocações.

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➡️Com lesão, Estêvão fica de fora da pré-lista da Seleção para a Copa do Mundo

Enquanto na pré-lista enviada à Fifa na noite de segunda-feira (11) a comissão técnica do Brasil colocou sete nomes que atualmente estão no Rubro-Negro entre os 55 escolhidos, no geral, os nomes têm algumas modificações, já que Gerson e Wesley, por exemplo, não fazem mais parte do plantel, e Lucas Paquetá ainda não foi convocado atuando pelo time carioca.

A pré-lista da Copa tem os seguintes nomes flamenguistas: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.

Já a lista geral de convocações de Ancelotti com jogadores que, na ocasião, atuaram pelo Rubro-Negro tem seis jogadores: Danilo (3 vezes), Alex Sandro (2), Léo Ortiz (1), Samuel Lino (1), Léo Pereira (1) e Gerson (1). Já Paquetá foi chamado quando defendia o West Ham e Pedro, presente na pré-lista, ainda pode ter sua primeira chance.

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*As informações acima foram fornecidas pelo Sofascore.

Todos os convocados da Seleção na Era Ancelotti

Posição Jogador Clube Convocações Goleiro Alisson Liverpool (ING) 3 Goleiro Hugo Souza Corinthians (BRA) 4 Goleiro Bento Al-Nassr (SAU) 5 Goleiro Ederson Fenerbahçe (TUR) 3 Goleiro John Nottingham Forest (ING) 2 Zagueiro Marquinhos Paris Saint-Germain (FRA) 4 Zagueiro Fabrício Bruno Cruzeiro (BRA) 3 Zagueiro Gabriel Magalhães Arsenal (ING) 4 Zagueiro Lucas Beraldo Paris Saint-Germain (FRA) 2 Zagueiro Éder Militão Real Madrid (ESP) 2 Zagueiro Léo Ortiz Flamengo (BRA) 1 Zagueiro Alexsandro Lille (FRA) 2 Zagueiro Danilo Flamengo (BRA) 3 Zagueiro Bremer Juventus (ITA) 1 Zagueiro Léo Pereira Flamengo (BRA) 1 Zagueiro Ibañez Al-Ahli (SAU) 1 Lateral-direito Wesley Roma (ITA) 5 Lateral-direito Vitinho Botafogo (BRA) 2 Lateral-direito Vanderson Mônaco (FRA) 3 Lateral-direito Paulo Henrique Vasco (BRA) 2 Lateral-esquerdo Caio Henrique Mônaco (FRA) 3 Lateral-esquerdo Carlos Augusto Inter de Milão (ITA) 2 Lateral-esquerdo Alex Sandro Flamengo (BRA) 4 Lateral-esquerdo Douglas Santos Zenit (RUS) 3 Lateral-esquerdo Luciano Juba Bahia (BRA) 1 Meio-campista João Gomes Wolverhampton (ING) 1 Meio-campista Éderson Atalanta (ITA) 1 Meio-campista André Wolverhampton (ING) 1 Meio-campista Fabinho Al-Ittihad (SAU) 2 Meio-campista Joelinton Newcastle (ING) 2 Meio-campista Andrey Santos Chelsea (ING) 4 Meio-campista Jean Lucas Bahia (BRA) 1 Meio-campista Gerson Cruzeiro (BRA) 1 Meio-campista Bruno Guimarães Newcastle (ING) 4 Meio-campista Casemiro Manchester United (ING) 5 Meio-campista Lucas Paquetá Flamengo (BRA) 3 Meio-campista Andreas Pereira Palmeiras (BRA) 2 Meio-campista Danilo Botafogo (BRA) 1 Meio-campista Gabriel Sara Galatasaray (TUR) 1 Atacante Gabriel Martinelli Arsenal (ING) 4 Atacante Richarlison Tottenham (ING) 4 Atacante Matheus Cunha Manchester United (ING) 5 Atacante Antony Real Bétis (ESP) 1 Atacante Estêvão Chelsea (ING) 4 Atacante João Pedro Chelsea (ING) 3 Atacante Kaio Jorge Cruzeiro (BRA) 1 Atacante Luiz Henrique Zenit (RUS) 4 Atacante Samuel Lino Flamengo (BRA) 1 Atacante Rodrygo Real Madrid (ESP) 2 Atacante Igor Jesus Nottingham Forest (ING) 1 Atacante Raphinha Barcelona (ESP) 3 Atacante Vini Jr Real Madrid (ESP) 4 Atacante Vitor Roque Palmeiras (BRA) 1 Atacante Igor Thiago Brentford (ING) 1 Atacante Endrick Lyon (FRA) 1 Atacante Rayan Bournemouth (ING) 1

Clubes brasileiros que mais cederam jogadores para a Seleção em Copas do Mundo:

Desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, a Seleção Brasileira construiu sua hegemonia global apoiada majoritariamente em jogadores formados e consolidados no futebol nacional. Diferentemente de seleções europeias, que cedo passaram a depender de atletas espalhados por ligas internacionais, o Brasil teve nos seus clubes a espinha dorsal de todas as campanhas históricas. Veja a lista:

Botafogo - O Glorioso lidera o ranking histórico de clubes que mais cederam jogadores à Seleção Brasileira em Copas do Mundo, com 55 convocações ;

; São Paulo - Com 46 jogadores cedidos , o São Paulo aparece como o clube paulista mais presente nas Copas do Mundo;

, o São Paulo aparece como o clube paulista mais presente nas Copas do Mundo; Vasco - O Vasco ocupa a terceira posição, com 35 jogadores convocados ;

; Fluminense - Com 32 convocações , o Fluminense se destaca por algo singular: presença contínua em praticamente todas as fases da Seleção Brasileira ;

, o Fluminense se destaca por algo singular: ; Santos - Apesar de aparecer "apenas" com 24 jogadores , o Santos tem um peso simbólico incomparável. Isso se explica por um fator central: Pelé ;

, o Santos tem um peso simbólico incomparável. Isso se explica por um fator central: ; Corinthians - O Corinthians soma 23 jogadores cedidos , com presença mais concentrada em ciclos específicos, sobretudo nas décadas de 1950, 1970 e 1990;

, com presença mais concentrada em ciclos específicos, sobretudo nas décadas de 1950, 1970 e 1990; Palmeiras - Empatado com o Corinthians, o Palmeiras também aparece com 23 jogadores. Sua marca registrada é a regularidade, com representantes em diferentes épocas e funções.

(Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

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