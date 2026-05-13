A fala de Carlo Ancelotti durante uma entrevista à agência Reuters que definiu o critério para convocar o Neymar segue rendendo debates nas redes sociais. E dessa vez, o Casagrande foi o responsável por comentar sobre a atitude dos torcedores ao pedirem o camisa 10 do Santos na convocação.

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Durante o programa ao vivo, o comentarista falou sobre como tem um grupo de pessoas que torcem para o jogador, e não para a Seleção Brasileira, ainda ironizou comentários que dizem que não terá o mesmo brilho caso o Brasil vença sem o craque.

— Tem um grupo que torce para o Neymar, não para a Seleção Brasileira. Eu acho que o Ancelotti fica pensando: 'eu não acredito que há pessoas capazes de se expor pateticamente dessa forma por um jogador de futebol' — afirmou.

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O comentarista afirmou que a fala do treinador foi por não querer ficar no meio da 'histeria' coletiva dos torcedores ao receberem uma notícia positiva ou negativa.

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— Então ele olha para você, é melhor eu ficar, é melhor eu falar coisas dos dois lados, é melhor eu não facilitar o entendimento, se eu vou convocar ou se eu não vou convocar, porque eu não quero entrar nesse confronto de pessoas histéricas — completou.

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Casagrande finalizou afirmando que não sabem qual será a reação das pessoas caso o camisa 10 seja ou não convocado.

— A pessoa, se ele, dia 18, semana que vem, sai da lista, vamos supor que ele não convoque o Neymar, será que vai ter um suicídio coletivo? Será que vai ter passeata na Paulista? Será que vão caminhar lá para os Seis Poderes? Será que eles vão invadir a CBF e quebrar tudo? A reação dessas pessoas, a gente não sabe muito o que pode acontecer. Eu não sei. Eu não sei — finalizou.

Evolução física e análise técnica

Neymar está na pré-lista de 55 jogadores que foi enviada à Fifa, da qual serão escolhidos os 26 convocados finais e eventuais trocas por lesão. Ancelotti elogiou a entrega de Neymar na recuperação e ainda indicou um crescimento claro de rendimento nas últimas três semanas, com ganho de continuidade.

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— Neste aspecto, Neymar é um jogador importante para este país, pelo talento que sempre demonstrou, que teve um problema, que está recuperando. Que está trabalhando forte para se recuperar, que está jogando. Que, nos últimos tempos, melhorou muito, está jogando com continuidade — avaliou o italiano.

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira ainda não definiu a convocação de Neymar (Foto: Franck Fife/AFP)

— Obviamente, para mim, é uma decisão não tão simples. Tenho que avaliar bem os prós e os contras. Mas a mim isso não coloca pressão, porque, como disse, há um ano avaliamos não só Neymar, mas todos os jogadores — completou.

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