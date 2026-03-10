O Governo do México anunciou nessa segunda-feira (9), por meio da Secretaria de Relações Exteriores, que concederá todas as facilidades para que a seleção do Iraque consiga disputar o jogo da repescagem para a Copa do Mundo em Monterrey, no dia 31 de março.

Jogadores e membros da comissão técnica iraquianos ainda aguardam aprovação do visto para viajar à sede da partida decisiva, missão que as autoridades mexicanas prometem facilitar. No entanto, a questão mais preocupante é o deslocamento até a América, uma vez que o espaço aéreo do país asiático está fechado devido à guerra no Oriente Médio.

Estádio BBVA, popularmente conhecido como "Gigante de Acero", previsto para sediar jogo do Iraque na repescagem para a Copa do Mundo (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

Comunicado do Governo do México:

"Desde seu conhecimento das solicitações de vistos, a Embaixada do México nos Emirados Árabes Unidos se comunicou com as diretrizes da Federação de Futebol do Iraque e o próprio treinador da equipe, Graham Arnold, para atender com celeridade suas solicitações.

Além disso, a chancelaria manteve contato com as autoridades da Fifa e da Federação Mexicana de Futebol.

É importante sinalizar que o espaço aéreo do Iraque continua fechado pelo conflito no Oriente Médio. Apesar disso, as autoridades consulares mexicanas apoiaram todas as solicitações de visto das pessoas interessadas em viagens para o México.

No passado 8 de março, alguns jogadores foram documentados na Embaixada do México na Arábia Saudita, e a manhã foi programada para documentar outras pessoas na Embaixada no Catar.

Além disso, ele estabeleceu comunicação com o encarregado de negócios da Embaixada do Iraque no México para reiterar o oferecimento de apoio e dar toda a atenção necessária para documentar as pessoas que integram a seleção nacional do Iraque.

As autoridades esportivas do Iraque foram informadas sobre as facilidades migratórias que os jogadores e os corpos técnicos têm ao seu alcance para ingressar em nosso país. No entanto, reiteramos a disposição da Secretaria de Relações Exteriores para facilitar a obtenção dos documentos que ainda poderiam exigir algum jogador ou diretriz de seleção desta, em conformidade com a normatividade aplicável."

Iraque pediu adiamento da repescagem para a Copa do Mundo

O Iraque solicitou formalmente à Fifa que a repescagem para a Copa do Mundo seja adiada devido às dificuldades de deslocamento durante a guerra no Oriente Médio. A seleção asiática enfrentaria o vencedor do confronto entre Bolívia e Suriname no dia 31 de março, em Monterrey, no México, valendo vaga no Mundial.

De acordo com o jornal inglês "The Guardian", a entidade máxima do futebol havia sugerido que a parte do elenco iraquiano impactada pelo conflito (cerca de 40% dos atletas) fizesse uma viagem de 25 horas por terra de Bagdá, capital do país, até a Turquia para, só então, voar até Monterrey. A proposta foi recusada pela federação local após o técnico da seleção, o australiano Graham Arnold, dizer que não permitiria que seus jogadores se deslocassem por rodovias perigosas.