O Arsenal venceu o Bournemouth por 3 a 2 neste sábado (3), no Vitality Stadium, em partida válida pela 19ª rodada da Premier League. O duelo foi marcado por fortes emoções, alto número de gols e reviravoltas no placar, além de novo protagonismo de jogadores brasileiros na principal liga nacional do mundo. A seguir, o Lance! detalha como foi o jogo.

Com o resultado, a equipe comandada por Andoni Iraola permanece na parte inferior da tabela após boa campanha na temporada passada e ocupa agora a 15ª posição, com 23 pontos em 20 partidas, fruto de cinco vitórias, oito empates e sete derrotas, além de 31 gols marcados e 28 sofridos. Já o time dirigido por Mikel Arteta amplia sua vantagem na liderança da competição, alcança 48 pontos e consolida a melhor campanha, com 15 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 40 gols anotados e apenas 14 sofridos.

Como foi a partida? ⚽

No segundo tempo, o Arsenal adotou postura condizente com a posição que ocupa na tabela e com o status de equipe mais forte do futebol inglês. Em rápido contra-ataque, Martin Ødegaard recebeu passe pela direita, próximo à área, e serviu Declan Rice, que finalizou de primeira, de fora da área, com chute rasteiro no canto esquerdo do goleiro, em uma finalização precisa e de grande qualidade, logo em seu primeiro lance na etapa final. 2 a 1 para o Arsenal.

Isso porque o jogador voltou a aparecer como elemento surpresa na área ao receber passe de Bukayo Saka, que avançou em profundidade pelo lado direito e cruzou para o volante finalizar com facilidade pelo meio do gol. 3 a 1 para o Arsenal.

O Bournemouth, fazendo valer o mando de campo, ainda descontou com um belo gol de fora da área marcado por Eli Junior Kroupi, uma das revelações desta edição da Premier, após passe de Lewis Cook; apesar da reação. 3 a 2 para o Arsenal.

Matéria em atualização...

O que vem por aí? 🔎

As duas equipes voltam a campo pela 21ª rodada da Premier League em confrontos contra integrantes do tradicional "Big Six" do futebol inglês. O Bournemouth enfrenta o Tottenham no Vitality Stadium nesta quarta-feira (7), às 16h30 (de Brasília), enquanto o Arsenal mede forças com o Liverpool na quinta-feira (8), às 17h (de Brasília).

Evanilson celebra gol que abriu o placar na vitória parcial do Bournemouth sobre o Arsenal pela Premier League 2025/26 (Foto: Justin Tallis/AFP)

