JORNADA POSITIVA

A eliminação na Copa do Mundo de 2019 foi dolorida para a Seleção comandada por Vadão. A queda para a França - que está no grupo do Brasil nesta edição - viria apenas na prorrogação, em gol de Amandine Henry após bola parada. A cicatriz viria a ser curada durante o ciclo com a chegada de Pia Sundhage, que contou com um grande crescimento do futebol feminino no país e uma nova geração de grandes jogadoras à sua disponibilidade.