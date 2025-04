Fifa confirma sedes das Copas do Mundo Feminina de 2031 e 2035

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou nesta quinta-feira (3) os locais das Copas do Mundo Feminina de 2031 e de 2035. Os torneios serão realizados na América do Norte e Europa, respectivamente. A próxima edição, de 2027, terá o Brasil como sede.

— Posso confirmar que, como parte do processo de licitação, recebemos uma proposta para 2031 e uma proposta (válida, devo acrescentar) para 2035. A proposta para 2031 é dos Estados Unidos da América e, potencialmente, de alguns outros membros da Concacaf em conjunto. E a proposta para 2035 é da Europa, dos países de origem (Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales) — declarou Infantino, durante discurso no 49º Congresso da Uefa, que acontece em Belgrado, na Sérvia.

Com essa definição, os Estados Unidos irão organizar em sequência três das maiores competições esportivas do mundo. Em 2026, o país será uma das sedes da Copa do Mundo, em conjunto com Canadá e México. Dois anos depois, será a vez de organizar os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Na sequência, virá a Copa do Mundo Feminina de 2031.

Logo depois, será a vez da Europa sediar três importantes eventos esportivos. Em 2030, Espanha e Portugal sediarão a Copa do Mundo, juntamente com o Marrocos — haverá ainda três jogos inaugurais na América do Sul, no Uruguai, Argentina e Paraguai. No mesmo ano, os Alpes Franceses irão receber os Jogos Olímpicos de Inverno (a edição do próximo ano também será na Europa, em Milão e Cortina d’Ampezzo). E, finalmente, em 2035 o continente vai receber a Copa do Mundo Feminina.

Copa do Mundo Feminina do Brasil terá sedes conhecidas em breve

Nas próximas semanas, a Fifa irá anunciar as cidades-sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

No passado, inspetores da Fifa visitaram 12 cidades pelo País para avaliar estádios, aspectos sobre mobilidade, aeroportos e infraestrutura técnica. Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo foram os locais inspecionados.

Ainda não há definição de quantas cidades receberão o Mundial. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, já disse que, por ele, “quanto mais, melhor”. A definição, contudo, é exclusivamente da Fifa. A tendência mais forte é que a entidade opte por oito ou dez cidades.