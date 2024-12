Netflix avança nas transmissões esportivas e fecha acordo para Copas do Mundo Feminina de 2027 e 2031

A Netflix anunciou que assinou um acordo com a Fifa pelos direitos exclusivos de transmissão das Copas do Mundo de 2027, no Brasil, e de 2031 para os Estados Unidos e Porto Rico. O contrato representa mais uma passo importante da plataforma no universo das transmissões esportivas.

continua após a publicidade

➡️ Globo fecha acordo e retorna com transmissão de campeonato estadual em 2025

Em 2024, a Netflix transmitiu a luta de box entre Mike Tyson e Jake Paul; a Netflix Cup, torneio que reuniu atletas profissionais de golfe e pilotos da Fórmula 1; e um jogo de tênis entre Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Além disso, o streaming também será o responsável pela transmissão de dois jogos da NFL no Natal.

Essa, no entanto, é a primeira vez que a Netflix adquire os direitos de uma competição por inteiro. Além da cobertura ao vivo das partidas, o streaming vai produzir séries documentais exclusivas dos dois torneios, destacando as principais jogadoras do mundo, suas jornadas e o crescimento global do futebol feminino, assim como programas de estúdio relacionados ao evento.

continua após a publicidade

Taça Copa do Mundo Feminina (Foto: William West/AFP)

- Este é um momento marcante para os direitos de mídia esportiva. Como uma marca de destaque e nova parceira de longo prazo da FIFA, a Netflix demonstrou um nível muito forte de comprometimento com o crescimento do futebol feminino. Este acordo envia uma mensagem forte sobre o valor real da Copa do Mundo Feminina da FIFA e do jogo feminino global. A parceria entre a FIFA e a Netflix torna este um dia verdadeiramente histórico para a transmissão e para o futebol feminino - comemorou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- Testemunhei o incrível crescimento da base de fãs da Copa do Mundo Feminina da FIFA, desde a atmosfera incomparável na França 2019 até a magnífica experiência do ano passado na Austrália e na Nova Zelândia. A colaboração não visa apenas a transmissão dos jogos, mas é uma homenagem às jogadoras, à cultura e à paixão que impulsionam o desporto feminino em todo o mundo - disse Bela Bajaria, diretora-chefe de conteúdo da Netflix.

continua após a publicidade

A Fifa, no entanto, ainda não anunciou quem fará a transmissão dessas duas competições para os demais países.