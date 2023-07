Nesta semana, o João Pessoa Espectros confirmou a renovação do contrato do linha defensiva Marcos Hércules. Antes, o time paraibano já havia acertado a continuação de Flávio Gouveia, a contratação do linha ofensiva e long snapper Luan Rocha, as renovações com o Callus Cox (DB), Bruno Sherman (DL), Rodolfo Henrique (LB) e o retorno de Ícaro Moraes (RB).