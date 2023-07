A Copa do Mundo Feminina começa nesta semana, na quinta-feira (20) e, após a proposta da Ministra do Esporte em tornar os jogos da Seleção Brasileira em ponto facultativo, ficou a dúvida de como isso poderia funcionar. O Lance! conversou com o Professor Renato Henrique Rehder, coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, para poder entender melhor essa situação.