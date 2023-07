Aos 37 anos, Marta Vieira da Silva vai disputar sua sexta e última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira feminina de futebol. A craque lidera uma geração recheada de esperanças de um futuro melhor para a modalidade e sonha com o título inédito no Mundial. A Rainha é o elo entre o novo e o time vice-campeão do mundo em 2007 e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2004 e de 2008.