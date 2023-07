SONHANDO EM SURPREENDER

A Jamaica, por outro lado, chega ao lado do Panamá no posto de azarões do grupo. Na Copa das Nações de 2023, a equipe perdeu os seus três jogos, contra Espanha, República Tcheca e Austrália. Porém, contando com a provável vitória sobre as panamenhas, um bom resultado neste domingo poderia colocar condições maiores de classificação neste mata-mata. Lorne Donaldson, treinador da equipe, assumiu em junho de 2022 e foi importantíssimo no ciclo levar as centro-americanas à sua segunda Copa do Mundo seguida.