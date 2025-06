Internacional aproveita férias para trocar telões o Beira-Rio

Além de monitorar o mercado da bola e recuperar os jogadores lesionados, o Internacional irá aproveitar a parada para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa para colocar o estádio Beira-Rio em dia. É o plano Beira-Rio 2.5, que visa modernizar a cancha colorada para o Copa do Mundo Femina de 2027. O trabalho começa com a troca dos telões por equipamentos de última geração.

Assim como aconteceu no Mundial dde 2014, Porto Alegre e a casa alvirrubra serão uma das oito sedes do Mundial no ano que vem. O torneio organizado pela Fifa será disputado de 24 de junho e 25 de julho. Por enquanto, por ser o país-sede, o Brasil é a única seleção classificada para a competição.

Os trabalhos de revitalização começaram

Em meio ao intervalo no calendário de competições brasileiras e sul-americanas, o Inter deu início ao processo de troca dos telões do Beira-Rio. Realizada em parceria com a Imply, a instalação dos novos painéis é uma das melhorias previstas no plano Beira-Rio 2.5.

O objeto é modernizar o estádio do Inter para torná-lo cada vez mais tecnológico, eficiente e confortável para os torcedores.

Equipamentos de alta definição

Com a mudança, a cancha alvirrubra ganhará telões de altíssima definição, três vezes superior ao exigido pela Fifa. Os trabalhos começaram na segunda-feira (16) e serão realizada ao longo das próximas semanas, com previsão de entrega para o começo do mês de julho.

Ou seja: a partir da retomada do Campeonato Brasileiro, no dia 12, contra o Vitória, às 16h30min (horário de Brasília), os colorados e coloradas aproveitarão os equipamentos mais avançados do mercado. A ideia garantirá máxima visibilidade e uma experiência imersiva para o público.

