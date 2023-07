+ Flamengo anuncia demissão de técnico do futebol feminino



O Brasil inicia a caminhada na Copa do Mundo Feminina daqui a pouco menos de um mês, no dia 24 de julho, na província de Hindmarsh, próxima a Adelaide, a quinta cidade mais populosa da Austrália. As brasileiras vão enfrentar o Panamá, às 8h (de Brasília). O grupo da Seleção também conta com França e Jamaica.