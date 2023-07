Há equipes melhores do que a comandada por Pia nesta Copa do Mundo. Inglaterra, Estados Unidos, Espanha e Alemanha formam o "Monte Rushmore" de favoritas para a competição. As inglesas, com uma das ligas mais estruturadas e disputadas do mundo, foram campeãs na última Eurocopa. As espanholas, apesar da pouca tradição no esporte feminino, contam com a duas vezes melhor do mundo Alexia Putellas e um elenco base no Barcelona campeão europeu. A Alemanha, vice na Euro, conta com um bom ciclo e sua experiência na competição, algo que também não falta para os Estados Unidos, seleção atual bicampeã.