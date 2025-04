Copa do Mundo Feminina de 2035 tem país ‘favorito’ na disputa para sede

O Reino Unido está perto de ser confirmado como sede da Copa do Mundo Feminina de 2035. A candidatura conjunta de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte foi a única válida recebida pela Fifa dentro do prazo estipulado, conforme anunciou o presidente da entidade, Gianni Infantino.

Seguindo as regras de rotação da Fifa, o torneio de 2035 precisa ser realizado na Europa ou na África. Apesar de um possível interesse de uma candidatura conjunta entre Espanha, Portugal e Marrocos, nenhuma proposta oficial foi submetida antes do fim do prazo. Com isso, o Reino Unido se torna o favorito para receber o evento.

- Recebemos uma candidatura para 2031 e uma válida para 2035 - declarou Infantino durante um congresso da Uefa, em Belgrado.

Segundo o presidente da Fifa, os Estados Unidos são os únicos postulantes à edição de 2031, que pode contar com a participação de outras federações da Concacaf.

O processo de escolha da sede será finalizado em 2026, quando a Fifa realizará a votação para oficializar o país-sede. Antes, a FA (Football Association), responsável pelo futebol no Reino Unido, terá que entregar a proposta formal até o final deste ano.

- Estamos honrados por sermos os únicos candidatos. O trabalho duro começa agora para apresentarmos a melhor candidatura possível - afirmou Mark Bullingham, CEO da FA.

Caso seja confirmada, esta será a segunda vez que um Mundial será realizado no Reino Unido, repetindo o feito da Copa do Mundo masculina de 1966, disputada na Inglaterra.

Além da escolha da sede, Infantino confirmou que a Copa do Mundo Feminina de 2031 terá um novo formato, expandindo de 32 para 48 seleções, assim como ocorrerá no torneio masculino de 2026.