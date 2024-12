O Conselho da Conmebol aprovou, nesta quinta-feira (12), a criação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo Feminina 2027. O maior torneio do futebol mundial será no Brasil.

Anfitriã, a Seleção Brasileira Feminina está automaticamente classificada para a Copa do Mundo 2027 e não disputará as Eliminatórias. As outras nove nações sul-americanas filiadas à Conmebol vão se enfrentar em turno único. Serão quatro jogos em casa e quatro como visitante. O critério para definir a ordem e o local dos duelos ainda será decidido pela entidade.

As Eliminatórias sul-americanas darão duas vagas diretas para a Copa do Mundo Feminina 2027 e outras duas irão para a repescagem. Até a edição passada, disputada em 2023, as seleções sul-americanas eram definidas conforme a classificação da Copa América que antecedia ao torneio.

A Conmebol anunciou que vai iniciar as Eliminatórias no segundo semestre de 2025. Ou seja, somente depois da Copa América Feminina, no Equador, que acontecerá entre os dias 12 de julho e 2 de agosto, e, a partir do ano que vem, será classificatória apenas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 e os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será no Brasil (Foto: Manan Vatsyayana/AFP)

