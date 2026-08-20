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Prefeituras repercutem definição dos jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027

Cidades-sede celebram calendário divulgado pela Fifa e destacam a importância de receber partidas do Mundial no próximo ano

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
20/08/2026 12:23
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Vista aérea do Cristo Redentor e Maracanã, no Rio de Janeiro
Rio de Janeiro receberá estreia do Brasil e a final da Copa do Mundo Feminina (Foto: AFP)
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Copa do Mundo Feminina de 2027 terá 64 jogos em oito cidades-sede no Brasil.
Brasil estreia no Maracanã em 24 de junho e encerra fase de grupos em Brasília em 5 de julho.
São Paulo receberá dez jogos, incluindo oitavas e semifinal.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

As oito cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 já sabem quais fases da competição receberão. A Fifa divulgou nesta quinta-feira (20), em Zurique, a distribuição dos 64 jogos do Mundial, que será realizado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.

➡️Copa do Mundo Feminina 2027: veja as seleções já classificadas

A definição era aguardada pelas prefeituras desde a confirmação das oito sedes, em maio de 2025. Com o calendário, os municípios passam a ter uma visão mais clara da operação do torneio e das oportunidades de mobilização de torcedores, turismo e atividades relacionadas ao futebol feminino.

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As sedes são Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A Fifa também confirmou o caminho da Seleção Brasileira na fase de grupos: o Brasil estreia no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 24 de junho; faz a segunda partida em São Paulo, em 29 de junho; e encerra a primeira fase em Brasília, em 5 de julho. Os adversários ainda serão definidos no sorteio dos grupos, previsto para dezembro.

São Paulo terá a maior quantidade de jogos da Copa Feminina

São Paulo será a cidade-sede com mais partidas durante a Copa do Mundo Feminina. A Neo Química Arena receberá dez jogos, passando por todas as fases da competição.

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Além de seis partidas da fase de grupos, o estádio terá um confronto das oitavas de final, um das quartas, uma semifinal e a disputa pelo terceiro lugar. A capital paulista também receberá um jogo da Seleção Brasileira na segunda rodada da fase de grupos.

A cidade chegou a tentar levar a abertura do Mundial para a Neo Química Arena, repetindo o que aconteceu na Copa do Mundo masculina de 2014. A proposta, porém, não avançou em razão das dificuldades para ampliar a capacidade do estádio com estruturas provisórias.

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Mesmo sem a partida inaugural, São Paulo terá um papel de destaque na competição e será a única cidade a receber dez partidas.

O site oficial da prefeitura ressaltou o diálogo contínuo com a Fifa para a realização do Mundial e disse que atua no planejamento de áreas estratégicas para receber atletas, delegações, torcedores e visitantes, como mobilidade urbana, segurança, turismo e empreendedorismo. A preparação também considera o legado do torneio para o esporte feminino e as adequações necessárias à realização dos jogos.

Rio de Janeiro terá abertura e final

O Rio de Janeiro terá os dois jogos mais simbólicos da Copa do Mundo Feminina. O Maracanã receberá a abertura, em 24 de junho, e a final, marcada para 25 de julho.

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Além das duas partidas, o estádio carioca terá outros jogos durante a competição. A Seleção Brasileira também fará sua estreia no Mundial no Maracanã, dando à cidade papel central no início do torneio.

A confirmação reforça a expectativa da Prefeitura do Rio de Janeiro e das autoridades locais para uma Copa com forte impacto turístico e econômico. O Maracanã já é um dos principais cartões-postais esportivos do país e voltará a receber uma decisão de Copa do Mundo.

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Brasília recebe jogos importantes e acompanha caminho do Brasil

Brasília também terá participação relevante no Mundial. O Mané Garrincha receberá partidas da competição, incluindo o terceiro jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos.

A capital federal vem tratando a preparação para a Copa como uma operação intersetorial. No início de agosto, o Governo do Distrito Federal criou um grupo de trabalho específico para coordenar e acompanhar ações relacionadas ao estádio, centros de treinamento, infraestrutura, comunicação e legado esportivo do torneio.

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Estadio Nacional Mané Garrincha em Brasília
Brasília receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina. (Foto: Paula Reis/CRF)

A cidade também trabalha para utilizar o Mundial como oportunidade de fortalecimento do futebol feminino e das categorias de base.

Belo Horizonte terá jogos do mata-mata

O Mineirão será palco de partidas da Copa do Mundo Feminina e também aparece no caminho da Seleção Brasileira caso a equipe avance na competição.

Se terminar a fase de grupos na liderança, o Brasil disputará as oitavas de final em Fortaleza e as quartas de final em Belo Horizonte. Caso avance em segundo lugar, a equipe faria as oitavas no Mineirão e as quartas no Castelão.

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Belo Horizonte já vem realizando reuniões e ações de preparação para o Mundial. Em maio, a Prefeitura recebeu representantes da Fifa e do Ministério do Esporte para discutir a organização do evento, com foco na integração entre diferentes áreas da administração municipal.

Salvador terá pelo menos cinco jogos

A Arena Fonte Nova receberá pelo menos cinco partidas da Copa do Mundo Feminina. A capital baiana já vinha tratando a competição como uma oportunidade de repetir o sucesso obtido em grandes eventos esportivos realizados na cidade.

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Salvador recebeu seis jogos da Copa do Mundo masculina de 2014 e agora será novamente palco de um Mundial, desta vez com o futebol feminino como protagonista. A cidade também foi escolhida para receber uma das partidas da Seleção Brasileira na fase de grupos na programação inicialmente divulgada para o caminho do Brasil.

A expectativa é de impacto positivo para o turismo e para a economia local, além do fortalecimento de ações voltadas ao futebol feminino.

Fortaleza terá jogos da fase de grupos e mata-mata

A Arena Castelão também está entre os palcos da Copa do Mundo Feminina de 2027. Fortaleza será uma das cidades responsáveis por receber partidas da fase de grupos e do mata-mata.

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O site oficial da prefeitura da capital cearense comemorou o fato da Arena Castelão ser palco de seis jogos da fase de grupos, dois das oitavas e um das quartas de final, reforçando a relevância da cidade na competição e oferecendo aos torcedores a oportunidade de acompanhar confrontos de algumas das melhores seleções do mundo.

A capital cearense vem se preparando desde a confirmação como sede do Mundial. Prefeitura, Governo do Ceará, Governo Federal e Fifa realizam reuniões técnicas para alinhar as ações necessárias para a competição.

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Fortaleza também poderá receber a Seleção Brasileira no mata-mata, dependendo da posição da equipe no Grupo A. O Castelão surge no caminho do Brasil para as quartas de final caso a equipe termine a primeira fase na liderança.

Recife e Porto Alegre também entram no calendário

A Arena de Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, será um dos palcos do Mundial. A capital pernambucana está entre as oito cidades escolhidas para receber a competição e trabalha para aproveitar o evento como ferramenta de promoção turística e esportiva.

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Porto Alegre, por sua vez, terá o Beira-Rio como sede. A Prefeitura já criou uma estrutura específica para organizar a participação da cidade no Mundial e vem desenvolvendo ações relacionadas à infraestrutura, turismo, mobilidade, segurança e legado esportivo.

- Receber sete jogos da Copa do Mundo Feminina coloca Porto Alegre em posição de destaque em um evento de alcance global. É uma grande oportunidade para movimentarmos a cidade, recebermos milhares de visitantes e, principalmente, construirmos um legado que vá além dos jogos, fortalecendo o futebol feminino, gerando oportunidades e projetando Porto Alegre para o mundo - comemorou o prefeito Sebastião Melo.

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A administração municipal também destacou anteriormente que a realização da Copa representa uma oportunidade de fortalecer a imagem de Porto Alegre no cenário esportivo internacional e movimentar a economia local.

Copa do Mundo Feminina será a primeira na América do Sul

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul. O Brasil receberá 32 seleções em 64 partidas, entre 24 de junho e 25 de julho.

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A definição do calendário representa mais um passo importante na preparação das oito cidades-sede. Agora, os municípios poderão intensificar o planejamento operacional e as ações de mobilização para receber atletas, delegações e torcedores de todo o mundo.

Além do impacto esportivo, as prefeituras trabalham para transformar a competição em uma oportunidade de ampliar a visibilidade do futebol feminino e deixar um legado para meninas e mulheres que praticam o esporte no país. A própria Fifa aponta o desenvolvimento da modalidade como um dos objetivos associados ao Mundial brasileiro.

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