Palmeiras acerta renovação com goleiro Marcelo Lomba; veja detalhes

O goleiro Marcelo Lomba renovou seu contrato com o Palmeiras por mais uma temporada. Aos 39 anos, o atleta tinha vínculo apenas até o final de 2025 e, agora, ficará até dezembro do ano que vem. O clube já havia enviado a proposta e aguardava a resposta do jogador e seu estafe.

Desde 2022 no Verdão, ele era considerado o reserva imediato de Weverton, mas viu Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências junto ao Nottingham Forest, ultrapassar a ordem e assumir a titularidade após a lesão do camisa 21. A informação da renovação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Lance!.

Nesta temporada, Marcelo Lomba disputou duas partidas como titular, sendo a última na vitória de virada por 3 a 1 sobre o Ceará, que encerrou o calendário alviverde. A primeira ocorreu diante do Grêmio, antes da viagem a Lima para a decisão da Copa Libertadores.

Marcelo Lomba é um dos jogadores mais experientes do elenco de Abel Ferreira, e o clube o vê como uma liderança silenciosa no CT, mesmo com a baixa minutagem em campo. Ao todo, soma 28 partidas pelo Palmeiras e seis títulos, entre eles dois Campeonatos Brasileiros.

Nesta quinta-feira (18), o clube também acertou a compra do zagueiro Bruno Fuchs, que chegou ao time no início do ano por empréstimo junto ao Atlético-MG. O jogador, agora, tem vínculo com o Verdão até 2029.

