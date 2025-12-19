Redação do Lance! compara escalações de Vasco e Corinthians

As prováveis escalações do aguardado jogo de volta entre Vasco e Corinthians, pela finalíssima da Copa do Brasil, foram analisadas por jornalistas do Lance!. Ao todo, o Vasco venceu 7 dos 11 confrontos diretos, enquanto o Coritnhians levou a melhor em apenas quatro posições. A análise levou em conta critérios como momento atual, desempenho técnico, impacto e regularidade.

11 x 11 - Vasco x Corinthians

🧤 Léo Jardimi se destaca no gol

Seguro e decisivo em diversas fases da Copa do Brasil, o "pegador de pênaltis" Léo Jardim levou a melhor sobre Hugo Souza.

🛡️ Defesa com domínio vascaíno

O sistema defensivo foi amplamente favorável ao Vasco. Carlos Cuesta e Robert Renan venceram seus confrontos diretos contra os zagueiros do Corinthians, enquanto Paulo Henrique também se impôs na lateral direita.

A exceção foi Matheus Bidu, que superou o improvisado Pumita Rodríguez no duelo pela lateral esquerda, garantindo mais um ponto para o Vasco no setor defensivo.

⚙️ Meio-campo dividido

No meio-campo o equilíbrio se fez presente. Na volância, os jornalistas escolheram um jogador de cada time. Cauna Barros representando o Vasco e José Martinez o Corinthians.

Os meio-campistas escolhidos foram Philippe Coutinho e Breno Bidon, destaques ofensivos do Vasco e do Corinthians, respectivamente.

⚡ Ataque

No ataque, um duelo de gerações. Rayan foi escolhido por seu desempenho avassalador na reta final do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, impressionando com suas atuações ofensivas e goleadoras. A outra escolha foi Memphis Depay, atacante do Timão que carrega um currículo de peso, experiência internacional e alto nível técnico.

Título da Copa do Brasil será decidido no Maracanã

Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel para levar vantagem para o jogo de volta no Maracanã e viu Fernando Diniz se sobressair em relação a Dorival Júnior nos primeiros 90 minutos da decisão.

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.