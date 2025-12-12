Olá, Leitoras e Leitoras, tudo bem? (Me disseram que é mais elegante chamá-los dessa forma. Será? rs). Já estou de volta ao Brasil para disputar a 12ª e última etapa do BRB Stock Car Pro Series, aqui no templo do automobilismo, o Autódromo Municipal José Carlos Pace, no complexo automobilístico de Interlagos, que engloba também o berço de todos nós, o hoje denominado Kartódromo Municipal Ayrton Senna. Será, de fato, um final de semana bem agitado para a família Castroneves, inclusive com chances de título.

continua após a publicidade

- Ei, Castroneves, então quer dizer que você é candidato ao título da Stock Car Pro?

A resposta é: não.

➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas

Quem tem chances de ser campeão é o meu sobrinho Eduardo Castroneves Assola, o Dudes, que disputa o título do Campeonato Paulista Light, lá do outro lado do muro de Interlagos, no Kartódromo Ayrton Senna. Aliás, esse menino, no vigor dos seus 17 aninhos (e pensar que até pouco tempo eu carregava no colo!) está parecendo comigo, quando tinha a idade dele, correndo em todo lugar, pois está andando também na NASCAR BRASIL, do Thiago Marques e do Carlos Col.

Dudes (no centro da imagem) tem chances de ser campeão em Interlagos (Foto: Castroneves Racing)

Nem preciso dizer que estarei no autódromo de Interlagos, mas com as "antenas" ligadas no kartódromo. Na coluna da semana que vem, quero poder comemorar com vocês esse momento importante de mais um Castroneves nas pistas. Coitada da Dona Sandra, mãe e avô dos pilotos da casa. "Vocês querem é judiar de mim", diz ela. "Se já não bastava um, agora são dois correndo! Só rezando em dobro". rs.

continua após a publicidade

Foco do outro lado do muro de Interlagos

Mas enquanto do lado de lá do muro de Interlagos o foco é no Dudes, do lado de cá, no autódromo, temos novidades para a etapa final do campeonato da Stock Pro. Estou muito feliz em poder representar a marca e os valores do Mercado Livre nesta etapa de encerramento do BRB Stock Car Pro Series. Além do apoio e das cores da empresa no meu Stock Car SNG01 Chevrolet Tracker #06, da A. Mattheis Motorsport, essa parceria se potencializa por causa das características que nos une. O Mercado Livre se caracteriza por promover uma compra segura e usar todos os meios para fazer o produto chegar na casa do comprador o mais rapidamente possível. Assim como a minha, milhões de famílias constatam diariamente essa eficiência.

Aqui pelo meu lado, e por razões óbvias, tenho passado os quase 40 anos da minha carreira fazendo de tudo para andar rápido e chegar na frente. É verdade que o Mercado Livre acerta quase 100% das vezes, mas meus quatro anéis de Indianapolis e os três relógios de Daytona, entre outras conquistas, mostram que eu também sou rapidinho, como o Mercado Livre. rs

continua após a publicidade

É isso, pessoal. Vou ficando por aqui porque vou lá para a pista acelerar meu amarelinho.

Fui!

Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas

Todas as sextas, acompanhe os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.

➡️O automobilismo e seus desafios, dentro e fora das pistas

➡️De volta a Brasília, agora para sua reinauguração

➡️Entre Cuiabá e Brasília, Brasileiro de Kart!

➡️Aqui dos EUA, um olho em Cuiabá, o outro em Brasília e o coração no Velocitta