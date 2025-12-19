O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (19) a contratação do volante Danielzinho, que disputou a temporada pelo Mirassol. A negociação vai de encontro aos moldes que o Tricolor procurava, ou seja, jogador em final de contrato e livre para assinar com o clube sem custos.

O jogador assinou por duas temporadas com o Tricolor, ou seja, até o fim de 2027, mas com opção de mais um ano em caso de cumprimentos de metas pré-estabelecidas. Neste ano, foram 50 jogos pelo Mirassol, sem gols, e atuou em 37 dos 38 jogos do time no Campeonato Brasileiro.

O volante ainda atuou em times como Grêmio Novorizontino, Sampaio Corrêa, Oeste, Ferroviária, entre outras equipes. Natural de Andradina, no interior paulista, iniciou a carreira profissional no Atlético-MG, em 2014.

No Mirassol, esta foi sua terceira temporada, sendo o quinto jogador com mais partidas usando a camisa da equipe. Foram 145 jogos com o time, somando todos esses anos.